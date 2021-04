Von der Leyen: l’UE devrait autoriser les voyageurs américains vaccinés à se rendre au cours de l’été

Les voyageurs américains entièrement vaccinés contre le coronavirus devraient pouvoir se rendre dans l’UE au cours de l’été, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

« Les Américains, pour autant que je sache, utilisent des vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments », a déclaré dimanche von der Leyen au New York Times, ajoutant: « Cela permettra la libre circulation et les voyages vers l’Union européenne ».

Tous les vaccins actuellement administrés aux États-Unis – de Moderna, Pfizer / BioNTech et Johnson & Johnson – ont également été approuvés par le régulateur de l’UE, ce qui, selon von der Leyen, permettrait au bloc d’ouvrir ses portes aux touristes américains après que les pays européens aient restreint les mesures non essentielles. voyager des États-Unis il y a plus d’un an au milieu de la pandémie.

Les modifications des restrictions dépendront «de la situation épidémiologique, mais la situation s’améliore aux États-Unis, comme elle s’améliore, espérons-le, également dans l’Union européenne», a déclaré von der Leyen.

Alors que les commentaires de von der Leyen peuvent indiquer un changement imminent dans les recommandations sur les restrictions de voyage de la Commission européenne, les pays membres auront le dernier mot sur la question de savoir si les touristes américains peuvent franchir leurs frontières: la Grèce, par exemple, a déjà déclaré que les un test de coronavirus négatif ou une vaccination complète peuvent entrer dans ses frontières.

Von der Leyen n’a pas précisé quand et comment les touristes américains seraient autorisés à entrer dans l’UE.

La Commission européenne a présenté une proposition pour son propre certificat de vaccin numérique, mais les différents pays membres ont déjà commencé à travailler sur leurs propres versions, soulevant des questions sur la manière dont elles fonctionneront toutes ensemble.

