Eithne Reynolds craint que son plus jeune petit-enfant, Niall, huit mois, ne «devienne étrange» quand ils finiront par faire connaissance, car l’interdiction des voyages inter-pays les a séparés presque depuis sa naissance.

Elle a raté beaucoup de jalons – son premier roulement, sa première dent, son premier crawl et son premier jour de Noël avec toute l’excitation liée au Père Noël. Mais jeudi, Eithne et son mari, Tom, étaient ravis à la perspective de revoir leurs six petits-enfants dans la ferme familiale de Drumsoghla sur les rives du Lough Arrow à Co Sligo.

La balançoire se trouve dans le jardin où une nouvelle table de pique-nique en plastique aux couleurs vives et des chaises «attendent l’action» alors que les grands-parents adorés attendent avec impatience le thé de l’après-midi avec leurs petits-enfants grandement regrettés.

Les frères et sœurs de Niall, Niamh (2) et Patrick (4), faisaient le trajet de 120 km tous les vendredis avec leurs parents, Mark et Lynda Reynolds, depuis leur domicile à Ballybofey, dans le comté de Donegal.

«Nous avons manqué tous les anniversaires», a déclaré Eithne, qui a une réserve de jouets dans chaque chambre et des friandises à la pression pour chaque fois que les petits-enfants arrivent. «La maison de mamie, les règles de mamie», dit la belle-fille Lynda avec résignation.

Tous les vendredis matin, Tom et Eithne attendaient patiemment que Patrick et Niamh arrivent de Donegal avec leur père Mark, et les enfants passaient la journée à «aider» les vaches et les travaux à faire à la ferme.

‘Seul’

«Nous avons été vraiment seuls les vendredis», a déclaré Tom, qui aimait se promener dans les champs avec ses petits-enfants et les amener au lac pour voir les cygnes. Mais ces derniers mois, au lieu de regarder les favoris des enfants Peppa Pig ou Shaun the Sheep, Patrick a pu voir les veaux nouveau-nés de son grand-père à la télévision.

«Nous avons eu quelques veaux nés en février, nous avons donc envoyé des photos sur WhatsApp et Mark les a transférées à la télévision pour Patrick», a expliqué Eithne.

La mère de Patrick, Lynda, dit que cela a été dur pour toute la famille, d’autant plus que les taux élevés de Covid-19 à Co Donegal signifiaient qu’ils devaient soigneusement éviter de causer un risque à Tom et Eithne, qui sont dans leurs 70 ans et qui sont dus à ont leurs deuxièmes vaccins le 20 mai.

«Cela a été vraiment douloureux pour Patrick qui est passé du statut de petit garçon joyeux à celui de détritus. Il a commencé à fondre en larmes et quand nous avons demandé ce qui n’allait pas, il a dit que sa grand-mère et sa grand-mère lui manquaient vraiment », a-t-elle expliqué.

‘Perdu un an’

«Tom et Eithne ont perdu un an – cela leur a été enlevé. Il y a différentes phases dans la vie des enfants qui passent si vite. »

Eithne a également manqué ses visites bimensuelles régulières à Dublin, où les petits-enfants Karen (6) et Tara (4) et leur cousin Sean (9) sont restés en contact grâce à des appels vidéo.

«Je dois avoir Freddie [the dog] sur mes genoux pour les appels parce que c’est ce que Karen et Tara veulent voir », a déclaré Eithne.

Les appels vidéo ont comblé une lacune, mais ce n’est pas suffisant. La dernière fois que Lynda FaceTimed Eithne, elle a vu son beau-père en arrière-plan en train de regarder des vidéos des enfants qu’elle avait envoyés plus tôt. «C’est bien pour lui de les voir mais c’est aussi très triste. Rien ne vaut qu’ils soient ensemble », a-t-elle déclaré.