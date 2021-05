La réponse confuse du Canada à Covid le laisse en difficulté contre la troisième vague

Alors que les États-Unis semblaient maîtriser la crise du Covid-19, les Canadiens ont été irrités par une réponse chaotique du gouvernement qui a permis à une troisième vague de s’installer et a retardé le déploiement du vaccin.

C’est un contraste induit par le fait que le nombre de cas au Canada, ajusté en fonction de la population, dépasse maintenant celui des États-Unis pour la première fois depuis le début de la pandémie.

«C’est un tel renversement de ce que nous avons ressenti en tant que Canadiens au cours des quatre dernières années de Donald Trump», a déclaré David Coletto, directeur général d’Abacus Data, une société de sondage. «C’est un monde bizarre pour nous de regarder maintenant vers le sud et de dire: ‘Que voulez-vous dire qu’ils font mieux que nous?’ ‘

Bien qu’il y ait des signes encourageants que le Canada a franchi un cap dans la lutte contre sa plus forte vague de cas de Covid-19, les hôpitaux de la plus grande ville du pays, Toronto, sont à pleine capacité et les responsables de la santé surveillent nerveusement la propagation d’une variante identifiée pour la première fois en Inde.

«Le plateau actuel est très précaire», a déclaré le Dr Adalsteinn Brown, coprésident de la Table de consultation scientifique Covid-19 du gouvernement de l’Ontario lors d’une présentation jeudi. «C’est un endroit où vous pouvez soit commencer à faire reculer la pandémie … soit si nous constatons un changement [in lockdown measures], comme nous l’avons vu dans le passé, nous pourrions voir une croissance exponentielle substantielle et vraiment une continuation de la troisième ou de la quatrième vague.

Les cas de Covid-19 ont augmenté partout au Canada au cours de sa troisième vague, mais les provinces les plus durement touchées sont l’Alberta dans l’ouest et l’Ontario, les plus peuplées.

L’Alberta a introduit de nouvelles restrictions la semaine dernière après avoir signalé un niveau record de 2 430 nouveaux cas, l’Ontario ayant signalé 3 370 samedi. La moyenne de sept jours dans cette province a culminé le 17 avril à 4 370. L’Ontario a également signalé 900 patients en soins intensifs, son chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Au moins un hôpital de Toronto a commencé à transférer des patients vers d’autres hôpitaux au cours des derniers jours en raison de la diminution des approvisionnements en oxygène.

Troisième vague

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a supervisé au cours des derniers mois une riposte à une pandémie chaotique qui a frappé les entreprises et les résidents. Après avoir déclaré le deuxième état d’urgence de la province en janvier, il a ensuite fait pression pour que l’économie de l’Ontario rouvre tout au long du mois de février alors que les cas et les hospitalisations diminuaient.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, paie politiquement le prix le plus élevé pour la troisième vague de coronavirus au Canada. Photographie: Steve Russell / Toronto Star via Getty Images



La province a autorisé les restaurants à rouvrir les dîners sur le patio à la fin du mois de mars, pour inverser le cours deux semaines plus tard, alors que la troisième vague s’est installée. Restaurants Canada, un groupe de pression, estime que les entreprises ont dépensé 100 millions de dollars canadiens (67 millions d’euros) pour préparer la réouverture avortée.

Le gouvernement de Ford a déclaré un troisième état d’urgence il y a deux semaines et a imposé de nouvelles restrictions sociales, notamment la fermeture des terrains de jeux et l’autorisation de contrôles arbitraires des résidents par la police. Une réaction violente a forcé le premier ministre à annuler les deux mesures en quelques jours. «Nous nous sommes trompés», a-t-il déclaré aux journalistes en étouffant ses larmes.

Les responsables de la santé affirment que la concentration continue du gouvernement sur la restriction des activités de plein air telles que le golf, le tennis et le camping est malavisée car les lieux de travail et les espaces intérieurs ont été les plus touchés.

La semaine dernière, après des mois de plaidoiries de la part des médecins, le gouvernement Ford a introduit un régime d’indemnisation de maladie qui indemnisera les travailleurs jusqu’à 200 dollars canadiens (135 €) par jour pendant trois jours pour les encourager à ne pas retourner au travail en cas de malaise.

Les experts disent que la mesure ne sera pas suffisante, compte tenu du temps nécessaire pour se remettre de Covid-19 ou pour se mettre en quarantaine après une exposition. «C’est symbolique», a déclaré le Dr Ashleigh Tuite, épidémiologiste à l’Université de Toronto. « Avoir trois jours vaut mieux que pas de jours, mais si vous voulez le faire d’une manière qui aurait du sens, cela doit être un minimum de 10. »

La troisième vague de l’Ontario a été aggravée par un déploiement de vaccins qui a été lent à démarrer et qui a été embourbé dans des points de vue entre la province et le gouvernement fédéral de Justin Trudeau.

Les critiques affirment que le gouvernement Trudeau a été trop lent à signer des accords avec les fabricants de vaccins et n’a pas agi assez rapidement pour garantir la capacité de fabrication nationale. Le gouvernement fédéral a à son tour accusé des provinces comme l’Ontario de laisser trop de doses dans les réfrigérateurs.

Les vaccinations

Lorsque le Canada a pris du retard par rapport à de nombreux autres pays dans l’administration des doses plus tôt cette année, il a adopté une stratégie similaire à celle du Royaume-Uni dans laquelle les deuxièmes doses de vaccins sont retardées de plusieurs mois.

Par conséquent, 32% de la population canadienne a reçu une dose, ce qui la place au troisième rang des principales économies. Cependant, seuls 2,9 pour cent sont entièrement vaccinés, contre 21 pour cent au Royaume-Uni et 30 pour cent aux États-Unis.

«Nous voyons des patients entrer à l’hôpital très malades après avoir reçu leur première dose et certains d’entre eux bien au-delà des deux premières semaines où elle devient efficace», a déclaré le Dr David Jacobs, président de l’Ontario Specialists Association et critique vocal. de Trudeau sur les réseaux sociaux.

«Nous n’avons donc pas réussi à obtenir l’immunité collective avec le volume de vaccins que nous avons reçu et nous n’avons pas non plus protégé les individus avec une seule dose. Trudeau a échoué sur les deux fronts.

Les croix à l’extérieur du foyer de soins de longue durée Camilla Care à Mississauga, en Ontario, restent un rappel de celles perdues à l’intérieur de l’établissement à Covid-19 en 2020. Photographie: Rick Madonik / Toronto Star via Getty Images



Ces derniers jours, Ford a concentré ses critiques sur la gestion par Trudeau des contrôles aux frontières du Canada, ce qui a permis à des variantes plus contagieuses de prendre pied. À partir de cette semaine, 90% des cas de coronavirus dans le pays sont la variante B.1.1.7, qui est apparue pour la première fois au Royaume-Uni. Santé publique Ontario a enregistré trois douzaines de cas du variant détecté pour la première fois en Inde.

«La semaine dernière, la variante indienne a été signalée en Ontario», a déclaré Ford vendredi. « Je peux vous dire qu’il n’a pas nagé ici. » Le 22 avril, le gouvernement Trudeau a cédé aux pressions et suspendu les vols en provenance de l’Inde et du Pakistan.

Depuis, Ford a demandé à Trudeau d’exiger que toute personne entrant au Canada par voie terrestre en provenance des États-Unis soit mise en quarantaine obligatoire de trois jours dans un hôtel approuvé par le gouvernement, qui n’est actuellement requise que pour les personnes arrivant par avion. Il a signalé des rapports de voyageurs internationaux se rendant aux aéroports américains et se rendant à pied ou en taxi au Canada.

Trudeau a déclaré vendredi que son gouvernement examinait la demande, mais a suggéré que les garanties existantes telles que les tests et les règles d’auto-quarantaine fonctionnaient.

Jusqu’à présent, c’est Ford qui paie politiquement le prix le plus élevé pour la troisième vague. Un sondage réalisé par Abacus Data a révélé que la part de la population ontarienne ayant une impression positive de Ford était passée de 39% à la mi-avril à 28% la semaine dernière.

«Pour la plupart des personnes touchées par la pandémie, les gens ont senti qu’il faisait le meilleur travail possible avec son approche« Aw shucks », Oncle Doug», a déclaré Coletto. «Avec la troisième vague, les gens ont commencé à se demander pourquoi la situation était si grave et ils sont plus susceptibles de le blâmer.» – Copyright The Financial Times Limited 2021