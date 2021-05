Emplacement, emplacement, emplacement: choisir un endroit pour le sommet Biden-Poutine est une tâche délicate

Accueillir le sommet apporte le droit de se vanter et le pays sélectionné devient le centre de l’attention internationale pendant au moins 24 heures.

Mardi, Biden a déclaré qu’il était «son espoir et son attente» de rencontrer Poutine lorsqu’il se rendra en Europe à la mi-juin pour des réunions avec les dirigeants de l’OTAN, le G-7. et l’Union européenne. Poutine n’assistera pas à ces événements, mais d’anciens responsables et analystes américains disent qu’il est logique que Biden rencontre le président russe quelque part à proximité pendant qu’il se trouve dans le quartier.

Un porte-parole de la Maison Blanche a refusé mercredi d’aller au-delà des commentaires de Biden. Un responsable de l’ambassade de Russie à Washington a souligné les commentaires à la fin du mois dernier d’un porte-parole du Kremlin, qui a noté que la Russie n’avait pas encore officiellement accepté de se réunir.

Selon les médias, certains gouvernements européens ont déjà proposé leurs principales villes comme lieux potentiels. Ils comprennent un trio de pays habitués à accueillir de tels rassemblements: la Suisse, la Finlande et l’Autriche. Ces trois pays sont considérés, en termes généraux, comme des lieux «neutres»: aucun d’entre eux ne fait partie de l’alliance militaire de l’OTAN, dont la croissance Poutine a longtemps considéré comme une menace pour la Russie et sa sphère d’influence.

D’anciens responsables et analystes américains disent qu’un candidat cheval noir ne devrait pas être exclu. Parmi les possibilités: Reykjavik, la capitale islandaise; Prague, capitale de la République tchèque; Ljubljana, la capitale de la Slovénie; et peut-être, juste peut-être, la capitale azerbaïdjanaise, Bakou.

Parmi les trois premiers choix, Helsinki est probablement le moins susceptible d’être sélectionnée compte tenu de ce qui s’est passé lorsque le président de l’époque, Donald Trump, a rencontré Poutine dans la capitale finlandaise en 2018.

Au cours de ce rassemblement, Trump a été à la hauteur de sa réputation de trop désireux de plaire à Poutine lorsqu’il a semblé accepter les dénégations de Poutine selon lesquelles la Russie était intervenue dans les élections américaines de 2016. Trump a tenté de revenir sur ses commentaires plus tard, mais le retour de flamme a été énorme et bipartisan.

Se rendre à Helsinki pourrait, sans doute, donner à Biden l’occasion de redresser un tort à Trump. Mais, certains anciens responsables et analystes américains ont déclaré que la comparaison avec Trump guiderait chaque récit et éclipserait la substance de ce que Biden et Poutine espèrent accomplir s’ils se rencontrent.

De la guerre en Ukraine à la manière de lutter contre le changement climatique, les deux hommes ont beaucoup à discuter. Les relations américano-russes ne sont pas au bon endroit, et Moscou et Washington ont pris un certain nombre de mesures de représailles les uns contre les autres Ces derniers mois.

La Maison Blanche a imposé un paquet de sanctions aux responsables russes et expulsé plusieurs diplomates russes; le Kremlin a réagi en expulsant les diplomates américains et en restreignant sévèrement les personnes que l’ambassade américaine à Moscou peut embaucher. Biden a également récemment reconnu que Poutine était un «tueur»; Poutine a répondu en souhaitant à Biden une «bonne santé».

Pourtant, Biden a proposé le sommet lors d’un appel avec Poutine le mois dernier, un clin d’œil à sa conviction qu’il est préférable de maintenir un contact solide avec une puissance mondiale comme la Russie à un moment où tant de menaces transnationales nécessitent une coopération. Ces menaces incluent la pandémie de coronavirus, dont la prévalence dans un pays hôte potentiel est également susceptible de prendre en compte l’emplacement du sommet.

Certains responsables américains et analystes extérieurs affirment que l’Islande pourrait être un lieu potentiel. L’Islande peut être un peu plus difficile à atteindre que certains des autres pays. Il y a aussi le problème du fait qu’il est membre de longue date de l’OTAN. De plus, il y a actuellement un volcan actif crachant de la lave dans une zone visible de Reykjavik.

Mais ce ne serait pas la première fois que l’Islande accueille un tel événement. Reykjavik a été le théâtre d’un célèbre 1986 rencontre entre le dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev et le président américain Ronald Reagan. Les hommes étaient sur le point de conclure un accord majeur sur le contrôle des armements nucléaires, et cela a été plus tard considéré comme un moment clé des dernières années de la guerre froide.

Bakou serait également une sorte de trek, en particulier pour le côté américain. Mais alors que l’Azerbaïdjan entretient des relations solides avec Washington et Moscou, et que ce serait un choix prêt à l’emploi, les chances sont faibles que Biden y aille. Une raison: la brève guerre de l’an dernier entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au sujet de la région du Haut-Karabakh.

Une visite Biden à Bakou offenserait probablement l’Arménie, ainsi que de nombreux Arméno-Américains. Biden a récemment plu à de nombreux membres de cette communauté en reconnaissant officiellement le génocide arménien du début du XXe siècle.

En 2001, la Slovénie a accueilli un sommet entre le président d’alors George W. Bush et Poutine, encore un dirigeant relativement nouveau en Russie à l’époque. (Le couple s’est rencontré à plusieurs reprises, y compris en Slovaquie.) En 2017, la Slovénie a proposé d’accueillir Poutine et Trump – notant que l’épouse de Trump, Melania, est née en Slovénie.

S’il le veut, le pays peut avoir une chance cette fois, mais il y a une mise en garde: la Slovénie a rejoint l’OTAN en 2004, ce qui pourrait la faire baisser sur la liste des Russes. Pourtant, cela n’a pas semblé déranger Poutine en 2017, lorsqu’il a accueilli l’offre des Slovènes de l’accueillir lui et Trump.

Un responsable américain familier avec les questions russes a déclaré que Poutine ne s’inquiétait pas autant que les États-Unis et les Européens de savoir où il ira ou ne voudra pas aller. « C’est une reine du théâtre et adore voir les pays de l’OTAN et de l’Union européenne s’inquiéter de sa visite sur leur territoire », a déclaré le responsable.

L’homme fort russe s’est présenté et a dansé dans un vignoble autrichien lors du mariage de 2018 du ministre des Affaires étrangères de ce pays. L’invitation à Poutine, bien que décrite comme une affaire privée, a conduit certains à remettre en question la loyauté de l’Autriche à l’Union européenne, qui avait condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

D’autres qui surveillent de près la Russie ont dit que c’était plus compliqué que de dire que Poutine irait n’importe où. Un analyste russe basé à Washington a déclaré que cela pourrait se résumer à l’histoire de Poutine avec chaque pays en particulier, pas simplement qu’il soit membre de l’OTAN ou non.

Prague a été le théâtre d’un sommet en 2010 entre le président de l’époque Barack Obama et Dmitri Medvedev, le président russe de l’époque (qui opérait néanmoins dans l’ombre de Poutine). Obama et Medvedev ont signé le nouveau traité de contrôle des armements START au cours de ce rassemblement.

À la mi-avril, un responsable de la République tchèque aurait proposé d’accueillir Poutine et Biden. Mais cette invitation n’est peut-être plus en vigueur car les relations entre Prague et Moscou ont depuis plongé.

La République tchèque a expulsé des dizaines de diplomates russes après avoir déterminé que de nouvelles preuves montraient que la Russie était à l’origine d’une explosion dans un dépôt de munitions tchèque en 2014 qui a tué au moins deux personnes.

La Russie a pris des mesures de rétorsion, notamment en plaçant la République tchèque sur une liste de «pays hostiles». Selon divers comptes rendus des médias russes, la liste comprend les États-Unis et plusieurs voisins de la Russie, comme la Lettonie et l’Estonie.

Daniel Fried, un officier du service extérieur américain à la retraite dont les nombreuses affectations comprenaient celui d’ambassadeur en Pologne, a déclaré que les actions russes, des invasions de terres aux cyberattaques, semblent coûter au pays un espace diplomatique pour manœuvrer – ou se rencontrer.

«Ils continuent d’attaquer les gens et de les énerver», a déclaré Fried. «Je préfère avoir nos problèmes que ceux de Poutine.»