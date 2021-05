Le gouvernement britannique accorde une amnistie aux soldats accusés de crimes pendant les troubles

Une dispute entre les gouvernements irlandais et britannique est susceptible d’éclater jeudi sur les projets britanniques d’accorder une amnistie aux soldats britanniques accusés de crimes pendant les troubles d’Irlande du Nord.

Les plans qui ont été divulgués aux journaux britanniques mercredi soir impliqueront un délai de prescription afin que les poursuites pour des crimes commis jusqu’à l’Accord de Belfast en 1998 soient évitées – à l’exception des cas de crimes de guerre, de génocide ou de torture.

Les plans ont été signalés comme empêchant la poursuite des vétérans de l’armée britannique du conflit, mais certains rapports ont indiqué qu’ils s’appliqueraient à toutes les parties au conflit, y compris aux membres de l’IRA.

Les rapports suggèrent également que le gouvernement britannique a l’intention d’instituer une commission vérité et réconciliation de style sud-africain.

Les fuites coïncident avec les élections locales qui se déroulent jeudi en Angleterre.

Si le mouvement se déroule comme indiqué, ce serait une violation de l’accord de Stormont House de 2014 impliquant les parties du Nord et les gouvernements irlandais et britannique.

Les sources du gouvernement irlandais ont été déconcertées, soulignant qu’il s’agissait d’une décision unilatérale du gouvernement britannique.

Le secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord Brandon Lewis s’est rendu mercredi à Dublin pour une réunion avec le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney, mais il n’était pas clair mercredi soir si la question était discutée.

Dans une déclaration mercredi soir, un porte-parole de M. Coveney a déclaré: «Le gouvernement irlandais a discuté avec nos collègues britanniques des engagements de l’accord de Stormont House et a fortement déconseillé toute action unilatérale sur des questions aussi sensibles. Nous avons répété que seule une approche collective nous permettait de traiter ces questions de manière globale et équitable d’une manière qui réponde aux besoins des victimes, des survivants et de la société dans son ensemble. Les victimes et leurs familles sont la seule priorité. »

Le dirigeant du SDLP, Colm Eastwood, a déclaré que ce serait «la plus grande trahison des victimes par le gouvernement britannique et mettrait un énorme obstacle sur la voie d’une véritable réconciliation».

«C’est le gouvernement britannique le plus sans principes et le plus cynique depuis de nombreuses années et cela dit quelque chose. Une honte absolue. Honte à eux », a déclaré M. Eastwood dans un tweet.