Covid-19 responsable de 7000 décès en Irlande

Cooper Baccide Spray Hydroalcoolique Mains 100ml

Baccide Spray Hydroalcoolique Mains 100ml est une solution hydroalcoolique destinée à l'hygiène des mains. EN 14476 + A2 (2019) : actif en 30 s sur le virus de la vaccine (MVA), qui couvre les virus enveloppés tels que le SARS-COV2 responsable de la Covid-19, Influenza virus [H1N1] et [H5N1] (virus de la grippe A et de la grippe aviaire), Herpès virus type 1, PRV et BVDV (virus modèles des hépatites B et C), VRS, HIV-1 et le coronavirus bovin. test mené à 20°C.