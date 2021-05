La criminalité liée à la drogue atteint son niveau pour la dernière fois à l’époque du tigre celtique

Le commerce de la drogue en Irlande connaît un boom, avec de nouveaux chiffres montrant que la criminalité liée à la drogue enregistrée l’année dernière a atteint des niveaux jamais vus depuis l’ère du tigre celtique.

Les chiffres obtenus par l’europe-infos.fr montrent qu’un total de 23 285 délits liés à la drogue ont été enregistrés l’année dernière, soit une augmentation de 9% par rapport à un niveau observé auparavant en 2008.

Bien que l’État soit soumis aux restrictions du Covid-19 pendant une grande partie de l’année, la valeur des drogues et des espèces saisies par le Bureau des drogues et du crime organisé de la Garda a atteint de nouveaux sommets de 36,5 millions d’euros et 8,1 millions d’euros respectivement.

À titre de comparaison, quelque 21,3 millions d’euros de médicaments et 2,5 millions d’euros de liquidités ont été saisis en 2019.

La tendance semble s’accélérer encore cette année, le bureau ayant saisi des médicaments d’une valeur de 27,7 millions d’euros et de quelque 3,6 millions d’euros de liquidités au premier trimestre.

Les chiffres relatifs aux saisies n’incluent pas les drogues et les espèces saisies par d’autres unités de la Garda et des gardes locaux à travers le pays, mais uniquement celles impliquant le bureau.

Certaines des récentes saisies importantes auraient été basées sur des informations sur les gangs irlandais de la drogue obtenues lorsque les forces de l’ordre européennes ont piraté l’année dernière EncroChat, un système de téléphonie mobile crypté favorisé par de nombreux gangs du crime organisé.

Gares de Garda

La division de la région métropolitaine de Dublin Ouest a enregistré le plus grand nombre de crimes liés à la drogue l’an dernier avec 3 204, soit une augmentation de 48%. La division comprend les zones couvertes par les stations de Blanchardstown, Clondalkin, Lucan, Finglas, Ballyfermot, Ronanstown, Cabra et Rathcoole Garda.

Alors que d’autres parties de Dublin ont connu des augmentations modestes et même des baisses de la criminalité liée à la drogue, il y a eu des augmentations notables dans des divisions telles que Cavan (en hausse de 44%), Tipperary (en hausse de 43%), Clare (en hausse de 32%), Louth ( en hausse de 24%) et Sligo-Leitrim (en hausse de 20%).

Des sources de Garda ont déclaré que si la criminalité liée à la drogue était plus facile à repérer l’année dernière dans les rues désertes pendant les périodes de verrouillage les plus strictes, cela a été compensé en termes de détection des drogues par la fermeture des pubs et des discothèques, qui sont considérés comme des lieux traditionnels de vente et de consommation de drogue.