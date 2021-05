Pourquoi c’est pire pour les travaillistes britanniques qu’il n’y paraît

Will Tanner est directeur du groupe de réflexion Onward et ancien conseiller n ° 10.

LONDRES – Le résultat était attendu mais la marge de victoire à Hartlepool suffit à vous couper le souffle.

En quatre ans depuis 2017, une majorité travailliste de 7650 s’est effondrée en une majorité conservatrice de 6940. Il est rare que les partis au pouvoir remportent même des élections partielles; un basculement de 16% vers le parti du gouvernement à mi-parcours est sans précédent.

En d’autres termes, aux élections générales de 2019, les conservateurs ont sous-performé de 11,7% ce que les modèles statistiques fondés sur des caractéristiques démographiques comme l’âge et l’emploi prévoyaient; en 2021, les conservateurs ont surperformé ces mêmes modèles de 11,3%.

Hier a été, sans aucun doute, une victoire historique pour les conservateurs et une humiliation historique pour les travaillistes. Mais le point le plus important n’est pas de savoir ce que cela signifie aujourd’hui mais ce que cela signifie pour l’avenir. Hartlepool – et des gains du jour au lendemain à Northumberland et Dudley plus les victoires attendues dans les courses à la mairie de Tees Valley et de West Midlands – confirme que l’effondrement du cœur du «mur rouge» du Labour en 2019 n’était pas une anomalie du Brexit mais faisait partie d’un réalignement plus profond qui se poursuivra.

Le kaléidoscope de la politique britannique a été ébranlé. Le Parti conservateur a une nouvelle base. Et sur les 63 sièges du mur rouge d’origine où les conservateurs ont sous-performé les modèles électoraux en 2017, il en reste 31 à baisser: la gravité politique les tire vers les conservateurs, à moins que les travaillistes ne puissent commencer à offrir une véritable alternative.

Les couteaux sortis pour Keir Starmer ne parviennent pas à faire la distinction entre tactique et stratégie. De toute évidence, sa tactique consistant à appeler «sleaze» et à essayer de paraître «compétent» n’a pas résonné à Hartlepool et dans d’autres domaines similaires. Mais cela ne signifie pas que la stratégie consistant à faire passer les travaillistes d’une base métropolitaine étroite (en termes de géographie et de valeurs) à une occupation plus large du terrain d’entente est erronée. C’est en fait le seul moyen de gagner la majorité.

Le fait est qu’il devra maîtriser son parti et son propre bagage politique pour ce faire. Il n’est pas encore clair qu’il croit suffisamment en ce projet – ou qu’il ait l’imagination politique pour le prouver – pour réussir.