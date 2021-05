David McWilliams: Le système de propriété ne plantera pas comme en 2008, mais s’arrêtera douloureusement

Après des années de dur labeur, d’expériences ratées, d’essais à sec, de bricolages et d’énormes efforts, un chercheur médical américain, Jonas Salk, a mis au point le premier vaccin sûr contre la polio en 1955. Maladie brutale et hautement contagieuse, la polio attaque le système nerveux central et peut provoquer des déformations, en particulier aux jambes. C’était un tueur commun en Irlande et dans le monde.

Salk, un personnage fascinant qui a épousé Françoise Gilot, une muse et maîtresse de Picasso, aurait pu être rendu incroyablement riche par sa découverte, mais il a choisi de donner le brevet plutôt que d’encaisser. Le vaccin antipoliomyélitique a été distribué gratuitement à des millions de personnes. , sauvant d’innombrables personnes. Plus tard, on a demandé à Salk pourquoi il avait choisi de ne pas profiter de sa percée. Il a répondu que sa philosophie dans la vie était d’être «un bon ancêtre».