Lutte contre la toxicomanie en milieu rural: «  Les gens achètent des boîtes et des boîtes de médicaments à base de codéine  »

Yvonne Moroney est assise sur une chaise, tenant fermement un coussin près de son ventre et se met à pleurer. Le coussin, dit-elle, aide à apaiser les flashbacks douloureux d’abus sexuels subis de six ans à 14 ans.

L’abus a déclenché de l’anxiété, des tics du visage, des voix. «Je ne pouvais le dire à personne, car à l’époque, vous ne pouviez pas le dire. J’étais le plus jeune de neuf ans », a déclaré Moroney (48 ans) à l’europe-infos.fr.

Au milieu de l’adolescence, elle est devenue la soignante de sa mère après que sa mère a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Après sa mort, et celle d’un frère, Moroney dit que sa vie «est devenue incontrôlable sur les boissons et les drogues. J’ai commencé à prendre les médicaments d’ordonnance de Mam. Je savais ce qu’elle prenait pour se détendre.

Rapidement accro aux « benzos [benzodiazepines], Xanax, Valium et somnifères », elle est passée aux« drogues illicites »lors de sa première grossesse. Bientôt, elle était accro à la «vitesse», avait perdu six pierres et était dans une unité psychiatrique.

Plus tard, elle a été gravement blessée lors d’un coup de couteau et a dû subir une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur du foie. Elle a soigné son père dans ses derniers jours et a donné naissance à trois enfants alors qu’elle était dépendante d’une multitude de drogues, dont la cocaïne. «J’avais l’impression que ma vie était finie», dit-elle maintenant.

Plusieurs tentatives de désintoxication ont échoué parce que «je ne pourrais jamais m’éloigner des souvenirs dans ma tête», dit Moroney, qui admet que son comportement violent alimenté par sa consommation de drogue l’a fait craindre à Nenagh.

«Tout le monde me connaissait en ville en tant que combattant de rue, j’aurais été beaucoup arrêté et enfermé, j’étais un cauchemar. J’étais en colère, je détestais tout le monde et les gens traversaient la route pour s’éloigner de moi, sans me connaître.

Plusieurs séjours dans des unités psychiatriques ont suivi, mais «la prise de médicaments ne faisait qu’empirer», dit-elle, avant d’applaudir l’aide qu’elle a reçue de l’organisme caritatif de lutte contre la drogue de North Tipperary Carmha (Connection and Recovery in Mental Health & Addiction).

Aider les autres

Aujourd’hui, elle se qualifie en tant que pair aidante et aide les autres. Sa propre expérience aide. «Bien que toute la ville me connaisse pour qui j’étais, ils me connaissent maintenant pour qui je suis vraiment maintenant.

«La ville avait peur de moi et maintenant tout le monde me salue, donc je suppose que j’ai gagné beaucoup de respect, et j’ai aidé beaucoup de gens», dit Moroney, qui admet que le chemin du rétablissement était «horrible».

«Mes enfants et moi-même avons un avenir maintenant, je travaille ici, j’aide les gens à voir qu’ils ont une chance. Je sais que je ne reculerai jamais, je n’ai pas d’autre rétablissement en moi.

Yvonne Moroney à Nenagh, Co Tipperary. Photographie: Diarmuid Greene



L’un des fondateurs de l’organisme de bienfaisance, Donie Ryan, un conseiller en toxicomanie et psychothérapeute basé à Nenagh, a passé 25 ans à aider les toxicomanes. Presque chaque année, la crise s’est aggravée.

«Dans presque toutes les grandes villes, petites villes et villages, il y a des médicaments disponibles dans chacun d’eux. Ils ont tous leurs propres concessionnaires, le réseau est là », dit Ryan.

«Il n’y a pratiquement aucun endroit dans aucun des villages de North Tipp dont nous n’avons pas entendu parler où les gens ne consomment pas et ne vendent pas de drogue», ajoute-t-il. Même les jeunes agriculteurs, dit-il, achètent et consomment de la cocaïne.

L’aide offerte par l’État est «folle», se plaint-il. La toxicomanie et la santé mentale doivent être traitées «en parallèle», tandis que la société doit s’éloigner de juger les personnes «acculées» par la drogue, l’alcool ou le jeu.

«Si vous avez un problème de drogue et que vous vous présentez au service de santé mentale, on vous dit:« Nous allons travailler avec vous, mais vous devez aller aux services de toxicomanie », vous devez donc quitter la santé mentale et aller aux services de toxicomanie.

«Allez dans les services de toxicomanie et on vous dit que vous avez un problème de santé mentale et que nous ne faisons pas de santé mentale, alors vous êtes en train de vous faire du ping-pong partout», dit Ryan, qui a créé l’organisme de bienfaisance en 2019 avec psychiatre consultante Marie Oppeboen.

‘Besoins non satisfaits’

L’organisme de bienfaisance «répond aux besoins non satisfaits dans une communauté rurale en offrant des services» à ceux qui se précipitent vers le bord du gouffre ou qui en reviennent.

Les gens partagent leurs histoires avec d’autres toxicomanes, tandis que les problèmes de toxicomanie et de santé mentale sont traités ensemble en même temps, au même endroit, dit Ryan.

«La grande majorité des problèmes de santé mentale et de toxicomanie ont une voie commune et c’est une sorte de niveau sous-jacent de traumatisme, de douleur, de lutte émotionnelle», dit Oppeboen.

Ils voient des résultats, dit Ryan. «Nous ne jugeons pas, donc si quelqu’un monte dans la rue et qu’il est fou ou qu’il entre en nous vraiment en état d’ébriété, nous lui parlerons toujours et nous constaterons qu’il reviendra.

«Tout le monde peut avoir des ennuis, les gens sont aux prises avec différentes choses, mais l’essentiel est que ce sont en fait des gens, et les trafiquants de drogue sont des gens, et les gens qui boivent du vin à la maison sur le canapé sont des gens.»

Les gens achètent des boîtes et des boîtes de médicaments à base de codéine. Ils peuvent « faire des pharmacies » toute la journée, allant de pharmacie en pharmacie, et personne n’est plus sage

D’autres en première ligne rurale, comme Julie McKenna de Novas, une organisation bénévole travaillant avec des adultes célibataires, des familles et des enfants défavorisés et socialement exclus, ne sont pas seulement préoccupés par les drogues illégales, mais aussi par les médicaments en vente libre tels que les analgésiques. et les médicaments prescrits aussi.

À travers Limerick, Clare et North Tipperary l’année dernière, l’organisme de bienfaisance a traité 131 personnes dépendantes de comprimés de codéine en vente libre, ainsi que de benzodiazépines / médicaments sur ordonnance.

«C’est énorme, nous avons constaté une augmentation du nombre de personnes utilisant des« benzos ». Principalement, ils sont prescrits par un médecin et dispensés par un pharmacien, mais ils ont une valeur marchande énorme.

«Utilisation abusive»

«Il y a une énorme augmentation du nombre de personnes qui utilisent mal Solpadeine et Nurofen Plus, des trucs comme ça», dit McKenna, qui est en charge des services de santé et de récupération pour Novas dans les trois comtés.

«Les gens achètent des boîtes et des boîtes de médicaments à base de codéine», dit-elle. Beaucoup se rendent dans les villes pour acheter de manière anonyme. «Ils peuvent faire des« pharmacies »toute la journée, allant de pharmacie en pharmacie, et personne n’est plus sage.

«J’ai eu des clients qui prenaient 24 comprimés par jour, 42 comprimés par jour, 70 comprimés par jour», dit McKenna, avertissant que les gens peuvent passer de la prise de quelques comprimés pour une blessure au dos à devenir accro aux comprimés dans un délai dangereusement court. temps.

«Pour une personne souffrant de maux de dos, elle pourrait prendre deux comprimés au lit pour l’aider à s’endormir, mais si vous le faites à plusieurs reprises, votre système devient tolérant très rapidement.

«Ensuite, vous constatez que deux comprimés ne fonctionnent pas, alors vous commencez à prendre quatre comprimés, six, huit, etc., donc vous augmentez votre dose tout le temps et vous vous retrouvez en territoire dangereux.»

Parfois, les gens ne vont même pas chez le pharmacien, mais choisissent plutôt d’acheter en ligne sur des plateformes non réglementées. «Personne n’est plus sage», dit-elle.