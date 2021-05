L’Irlande devrait augmenter les taxes sur le carbone et les redevances sur les déchets – OCDE

L’État devrait augmenter les taxes sur le carbone, introduire des redevances sur l’eau et imposer des redevances sur les déchets plus élevées, selon un examen décennal du bilan environnemental de l’Irlande par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Appelant à des actions plus audacieuses, l’OCDE a averti que les émissions de carbone de l’État, la production de déchets et la pollution causée par l’agriculture ont augmenté avec une forte croissance économique avant la pandémie de Covid-19, et le feront à nouveau.

Malgré les promesses internationales faites par l’État de réduire les émissions de CO2 de 51% d’ici 2030, l’Irlande ne respectera pas ses obligations à moins que le lien entre croissance et émissions ne soit coupé, affirme l’institution basée à Paris.

Outre des taxes sur le carbone plus élevées, des redevances d’eau domestique et des redevances sur les déchets, les taxes sur les véhicules automobiles devraient passer des redevances sur le carburant aux redevances routières pour réduire les déplacements et encourager l’utilisation des transports publics.

Le gouvernement doit mettre en œuvre rapidement des actions «pour atténuer les pressions croissantes résultant de l’intensification des pratiques agricoles, du développement démographique, de l’étalement urbain et du trafic routier», a-t-il poursuivi.

Un grand nombre de mesures seront difficiles à mettre en œuvre pour le gouvernement, étant donné la bataille sur les redevances d’eau il y a près de dix ans, et la récente colère de Dáil au sujet de l’impact que les changements auront sur l’Irlande rurale.

Action climatique

Se félicitant du rapport, cependant, le ministre de l’Environnement et du Climat, Eamon Ryan, a déclaré que les vues de l’OCDE influenceraient le développement national et l’action climatique du gouvernement et les plans de relance post-Covid.

«Il est impossible d’éviter que notre environnement se soit détérioré de façon dramatique au cours des dernières décennies, en particulier dans la qualité de notre eau … mais aussi dans notre utilisation des combustibles fossiles», a-t-il déclaré, ajoutant: «Tout doit changer.»

Reflétant l’opposition à venir, cependant, People Before Profit TD Paul Murphy a déclaré que la «pression» pour ramener les frais d’eau «devrait être complètement rejetée».

Le gouvernement devrait se souvenir de l’opposition affichée précédemment, a-t-il poursuivi, ajoutant: «Toute tentative de les réintroduire maintenant se heurterait à un mouvement de masse similaire.»

La décarbonation des transports et de l’agriculture de l’État est une nécessité urgente, recommande l’OCDE, car ce sont les deux plus grandes sources d’émissions de carbone.

Les prix du diesel devraient «au moins» correspondre à ceux des taxes sur l’essence, tandis que des redevances de congestion devraient être introduites à Dublin, ainsi que des prélèvements sur ceux qui aiment se garer au travail.

Les rapports soutiennent l’ambition du Parti vert de dépenser deux fois plus pour les transports publics que pour les routes, affirmant qu’un cinquième du budget d’investissement dans les transports devrait être consacré au cyclisme et aux piétons. Les employeurs pourraient également être en mesure de verser des paiements exonérés d’impôt à ceux qui marchent ou se rendent au travail à vélo.

Assainissement

Exhortant le gouvernement à «reconsidérer» l’introduction de redevances d’eau domestique », l’OCDE a déclaré que ces revenus sont nécessaires pour accélérer les investissements dans l’approvisionnement en eau et l’assainissement.

Seulement 60% de la population irlandaise est connectée à un traitement avancé des eaux usées – le troisième niveau le plus bas parmi les pays de l’OCDE, selon l’examen décennal.

Les investissements dans les infrastructures hydrauliques ont considérablement augmenté, reconnaît-elle, «mais l’Irlande souffre toujours de pertes d’eau élevées, de points chauds de mauvaise qualité de l’eau potable et d’un traitement inadéquat des eaux usées.»

Pendant ce temps, les progrès en matière de recyclage des déchets ont stagné et une taxe devrait être appliquée à l’incinération ou à l’exportation de déchets réutilisables et recyclables, tandis que la taxe actuelle sur la mise en décharge devrait augmenter.

Des objectifs de réduction du méthane dans les exploitations agricoles – une initiative à laquelle les organismes agricoles ont jusqu’à présent fortement résisté – devraient être fixés, fait-il valoir, tandis que les combustibles fossiles et autres subventions nuisibles à l’environnement devraient être réduits ou supprimés.

Les taxes sur le carbone augmenteront dans le budget, a déclaré le ministre, mais les recettes seront utilisées pour protéger les pauvres, aider les agriculteurs et encourager la modernisation de milliers de maisons.