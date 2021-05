Barnier cherche les feux de la rampe avec la promesse de fermer les frontières

PARIS – Dans une promesse de choc au milieu d’une candidature présidentielle bégayante, l’ancien négociateur du Brexit, Michel Barnier, a déclaré à la télévision française qu’il souhaitait suspendre l’immigration en France pendant 3 à 5 ans et renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l’UE.

«Il existe des liens entre [immigration flows] et les réseaux terroristes qui tentent de les infiltrer », a-t-il déclaré dimanche à RTL-LCI-Le Figaro, ajoutant qu’il ne pensait pas que tous les immigrés« y compris ceux qui tentent de traverser la Méditerranée pour trouver une vie meilleure, sont de grands terroristes ou délinquants. »

Barnier, un ancien ministre des Finances conservateur, a déclaré que l’immigration était une menace pour la stabilité de la société française.

«Il y a un risque d’explosion, notamment sur le thème de l’immigration», a-t-il déclaré. «Nous devons instaurer un moratoire sur l’immigration. Nous devons prendre le temps d’évaluer, de vérifier et, si nécessaire, de modifier nos politiques d’immigration. »

Les commentaires formulés dimanche interviennent alors que Barnier, qui a représenté l’UE dans les négociations sur le Brexit de 2019 à 2021, cherche à susciter l’intérêt pour une candidature à la présidence française l’année prochaine. Jusqu’à présent, l’ex-ministre, membre du parti conservateur Les Républicains, n’est pas considéré comme l’un des principaux challengers de la réélection du président Emmanuel Macron.

«Nous devons faire le point sur la situation, arrêter les réunions de famille», a-t-il déclaré. «Nous devons examiner la façon dont nous délivrons les permis de séjour, les permis liés à la santé et la façon dont nous utilisons les ressources de notre [benefits agency]. »

«Nous devons prendre le temps de construire un consensus national sur ces questions.»

Barnier a déclaré que les réfugiés et les étudiants seraient toujours autorisés à demander un permis de séjour pour venir en France.

Dans une interview ultérieure, Barnier a ajouté que la France devrait lancer des discussions avec ses voisins sur l’espace Schengen et faire pression pour des contrôles plus stricts aux frontières extérieures de l’UE.

Les commentaires ont suscité un tollé au Royaume-Uni, où Barnier a fait l’objet d’une couverture intensive tout au long des négociations sur le Brexit.

Certains commentateurs ont plaisanté sur le fait que si l’Europe avait adopté une position plus ferme sur l’immigration, comme le propose actuellement Barnier, le Brexit n’aurait peut-être pas eu lieu.

«Barnier prône l’arrêt complet de l’immigration pendant 3 à 5 ans + suspension de Schengen. Ironique, car si l’UE avait autorisé des restrictions beaucoup plus douces à la libre circulation des personnes, le Brexit ne se serait probablement jamais produit. (Et oui, je sais qu’il parle probablement d’immigration non européenne) », tweeté Commentateur du Financial Times Gideon Rachman.

Barnier a fait allusion à plusieurs reprises à son intention de se présenter comme candidat à l’élection présidentielle de l’année prochaine, mais sa candidature n’a jusqu’à présent pas réussi à prendre de l’ampleur. Son parti Les Républicains reste indécis sur la manière de choisir son candidat, qu’il s’agisse de choisir un système de type primaire ou simplement de soutenir un candidat dit «naturel». Parmi les pionniers conservateurs figurent un ancien ministre, Xavier Bertrand, et Valérie Pécresse, chef de la région parisienne.

En France, où Barnier est considéré comme un centriste, les critiques ont déclaré que la promesse d’immigration le rapprochait de la ligne d’extrême droite leader du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui fait campagne pour la présidence française avec une promesse d’arrêter l’immigration en France.

Barnier a déclaré qu’il refusait d’être comparé à Le Pen, mais que son expérience avec le Brexit l’avait mis en garde contre la complaisance en politique.

«Depuis quatre ans et demi, je gère un événement improbable du Brexit», a-t-il déclaré, «vous devez faire attention aux événements improbables. UNE [Le Pen] la victoire est possible si les autres restent faibles. »