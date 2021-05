LONDRES – Boris Johnson tentera de respecter son slogan électoral de «nivellement par le haut» avec une nouvelle équipe dévouée de fonctionnaires, a appris POLITICO.

Le «nivellement» a été largement utilisé depuis la victoire électorale de Johnson en 2019 pour encadrer l’ambition du Premier ministre britannique de lutter contre les inégalités régionales. Il a été placé au centre du dernier programme législatif de Johnson dans le discours de la reine mardi.

Dans une interprétation élargie de sa signification, le gouvernement a inscrit une grande partie de son programme de politique intérieure dans le cadre du plan de «mise à niveau», y compris ses objectifs en matière de logement, d’éducation et de climat.

Neil O’Brien, député conservateur et ancien assistant du Trésor, a récemment été recruté pour conseiller Johnson sur la mise au point d’une stratégie que certains ont accusée de manquer de concentration.

Dans la dernière tentative de pilotage du programme, les responsables ont confirmé qu’un nouveau groupe de travail de «mise à niveau» est en train d’être mis en place, dont la responsabilité est partagée entre le n ° 10 Downing Street et le Cabinet Office.

Il est entendu que le directeur de l’unité relèvera directement de Simon Case, secrétaire du cabinet et chef de la fonction publique, et dirigera une équipe d’environ 15 membres du personnel triés sur le volet au sein de la fonction publique, travaillant de concert avec O’Brien.

L’un des noms liés au poste de directeur est Tom Walker, actuellement directeur de la stratégie environnementale au Département de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales et ancien chef des villes et de la croissance au ministère du Logement.

Un ancien collègue de Walker a déclaré: «Il est l’un des seuls au plus haut niveau à être à la fois brillant et capable de faire fonctionner les machines, respecté par les dirigeants régionaux et par les conservateurs.»

Le déménagement place encore une autre grande énigme politique sous la responsabilité du Cabinet Office de Michael Gove, qui a déjà revendiqué la responsabilité d’un groupe de travail COVID-19, d’une unité de l’Union pour tenter de conjurer la menace d’indépendance écossaise et d’un examen des passeports vaccinaux. .

Une unité de «livraison» a également été ajoutée au numéro 10 le mois dernier pour superviser les progrès sur les politiques de manifeste.

Le gouvernement a annoncé mardi son intention de publier un livre blanc cette année avec des détails sur l’impact des différentes politiques sous l’égide du «nivellement vers le haut» sur le niveau de vie au Royaume-Uni.

Un responsable de Whitehall a déclaré que le moment de la prochaine élection dépendra des «progrès défendables» réalisés par O’Brien et les fonctionnaires contre l’ordre du jour, qui est perçu comme essentiel pour consolider les gains des conservateurs dans les zones de vote travailliste traditionnelles.