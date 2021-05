Colère en Irlande du Nord face à la protection des troupes britanniques accusées de meurtres historiques

PATAGONIA Veste de Randonnée W's Cloud Ridge Jacket - NVYB

Si vous vivez dans le Nord-Ouest Pacifique, sur la côte est des États-Unis, en Colombie-Britannique ou au Japon, la pluie fait partie de votre quotidien. Conçue pour les climats les plus humides, la Cloud Ridge Jacket est une veste simple et robuste, qui offre une protection fiable grâce à sa matière extérieure 100% polyester recyclé conforme à la norme H2No™. Ce modèle 3 couches confortable assure une protection imperméable et respirante par temps humide. La capuche adaptée au port d’un casque d’alpinisme, réglable en deux points et munie d’une visière laminée, s’enroule et se range grâce à un système simplifié de cordons et de crochets, tandis que la doublure en micropolaire apporte de la douceur au niveau de la nuque et du menton. Le zip frontal déperlant possède un rabat antitempête intérieur minimaliste. Les deux poches frontales en mesh aéré (équipées de zips enduits et déperlants) restent accessibles entre la ceinture et la sangle de poitrine de votre sac à dos. Ce modèle comporte des poignets avec fermeture à scratch, un cordon de serrage au bas du vêtement et un sac de rangement avec attache pour mousqueton. Caractéristiques de la Veste de Randonnée W's Cloud Ridge Jacket : Protection 3 couches imperméable, respirante et conforme à la norme H2No™, avec matière extérieure 100% polyester recyclé laminée sur une membrane en polyester, traitée avec un apprêt déperlant durable (DWR) Capuche adaptée au port d’un casque d’alpinisme et réglable en deux points, avec visière laminée, qui s’enroule et se range à l’aide d’un système simplifié de cordons et de crochets Doublure de protection en micropolaire pour plus de douceur au niveau de la nuque et du menton Zip frontal enduit et déperlant avec rabat antitempête intérieur minimaliste Deux poches en mesh aéré pourvues de zips enduits et déperlants, conçues pour rester accessibles entre la ceinture et la sangle de poitrine d’un sac à dos Poignets avec fermeture à scratch fabriquée dans la même matière et cordon de serrage au bas du vêtement pour empêcher l’humidité de s’infiltrer Vêtement fourni avec un sac de rangement léger, avec attache pour mousqueton 343 g Composition de la Veste de Randonnée W's Cloud Ridge Jacket : Matière extérieure répondant à la norme H2No™ : 100% polyester ripstop recyclé 3 couches, 30 deniers, 115 g/m² ; doublure et membrane imperméable et respirante en polyester ; matière traitée avec un apprêt déperlant durable (DWR)