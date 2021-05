Kathy Sheridan: la défense d’Eoghan Harris ne se cumule pas

Oak Cross (Compass Box) 43%

OAK CROSS, 43 %, Blended Malt Whisky, Eco sse, 70 cl Oak Cross est issu d’un mode de vieillissement unique où fûts de chêne américain et fûts de chêne français se complètent. Ce blended malt whisky illustre le style fruité , légèrement boisé et épicé des malts typiques des Highlands . Élaboré uniquement à partir de single malts sélectionnés au sein des distilleries des Highlands du Nord, dont Teaninich, Oak Cross hérite des malts en provenance des villages de Brora son caractère fruité et de ceux de Caron son poids et sa profondeur. Ces malts sont âgés de 10 à 12 ans . NOTES DE DEGUSTATION Couleur : or. Nez : fin, subtil. Ses notes de pomme verte et d'herbe fraîchement coupée évoluent sur la bouillie d'orge et l'anis étoilée. Il se développe sur les fruits secs (pomme) et la cannelle. Evoque le parfum du vétiver. Bouche : ronde, pleine, elle dévoile des notes d'agrumes (orange, clémentine), d'épices (poivre) et de fleurs (lys). Elle est rehaussée d'une pointe de sel et de noix verte. Finale : longue, gourmande. La poire mûre côtoie les fruits rouges (cassis, cerise griotte). Elle évolue sur l'amande verte et les herbes aromatiques (thym, sarriette). La rétro-olfaction revient en force sur l'orge maltée. LE STYLE COMPASS BOX Compass Box est unique dans le monde du whisky. Fondée en 2000, c’est une petite société indépendante spécialisée dans l'assemblage de whiskies achetés auprès de grandes maisons. Compass Box en a fait sa spécialité, pour devenir maître dans le genre : blended malt, blended grain et blended whisky, chacune de ces catégories est représentée dans leur portefeuille. C'est également une maison avec une vraie philosophie : convaincue que l'assemblage est un travail digne et noble, elle cherche à le séparer de son image...