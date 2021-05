Le Portugal promet des fonds pour le logement des migrants après l’épidémie de coronavirus

Theseo Th5 Solution Desinfectante Logement et Materiel 1L

Th5 Solution Desinfectante Logement et Materiel est un désinfectant polyvalent d'élevage et agréé pour la prophylaxie des maladies contagieuses, est efficace sur le virus de la grippe aviaire (H7N1). Bactéricide, fongicide et vuricide. Désinfectant ultra concentré, répondant aux normes biocides européennes (TP3 / TP4).