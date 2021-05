Newton Emerson: le résultat des élections écossaises n’est pas une bonne nouvelle pour les nationalistes irlandais

Essentielb Enceinte ESSENTIELB Mouv'N fun

Enceinte ESSENTIELB Mouv'n fun Une enceinte qui vous suit partout ! Vous aimez la musique, et vous avez envie de pouvoir en profiter où que vous soyez " Bonne nouvelle : avec cette enceinte ESSENTIELB Mouv'n fun, c'est facile ! Dotée de roulettes et d'une poignée de transport télescopique, cette enceinte vous accompagne partout. Transportez-la où que vous alliez, sans effort ! Alimentée par secteur, cette enceinte peut également fonctionner sans branchement grâce à sa batterie rechargeable. Une aubaine pour toujours plus de mobilité ! Par ailleurs, elle intègre la connectivité Bluetooth. Résultat " Diffusez la musique depuis votre smartphone ou votre ordinateur compatible sans utiliser aucun câble : c'est pratique ! De multiples possibilités En plus d'être particulièrement mobile, cette enceinte EssentielB met à votre disposition de nombreuses fonctions. Ainsi, grâce à l'entrée Micro, vous avez la possibilité d'utiliser votre enceinte pour diffuser le son de votre micro. Pratique pour animer des soirées ! En plus, avec la fonction Talkover, la musique prend le relai lorsque vous ne parlez pas : une bonne solution pour préserver l'ambiance ! Vous aimez varier les plaisirs " Cette enceinte est faite pour vous ! Le port USB dont elle dispose, mais aussi le lecteur de carte SD et les 2 prises jack, sont autant d'atouts pour multiplier les sources audio sans aucune difficulté. Écoutez la musique que vous aimez, peu importe le support sur lequel elle est stockée !