Les systèmes informatiques du service de santé irlandais sont fermés après une attaque de ransomware

dior Capture Totaal CELL Energy Firming & Wrinkle-Correction Creme - crème anti-rides jour et nuit -

La meilleure crème anti-âge totale est née de la science cellulaire maternelle et de l'expertise florale de Dior. Après 7 jours, les rides semblent comblées de l'intérieur, la peau est plus ferme et la texture plus fine. La peau rayonne de santé. Après 1 mois d'utilisation, les résultats sont visibles pendant longtemps.* Cellules mères Les cellules mères sont les mères de toutes les autres cellules de la peau et sont porteuses de vie et de jeunesse. Une cellule mère peut reconstruire toute la peau toute seule, grâce à sa capacité magique à se diviser et à se développer. Les cellules mères de la peau se multiplient à l'infini, contrairement aux autres cellules du corps, révélant l'exceptionnelle capacité régénératrice de la peau. Conseils d'utilisation : - Appliquer matin et soir sur le visage et le cou, après le Sérum Super Potent pour une efficacité accrue et un confort intense *Chez Dior