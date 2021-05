Una Mullally: d’énormes manifestations de logement suivront la fin de la pandémie

Un nouveau mouvement du logement sera la force dominante de la politique et de la culture irlandaises. Il définira la prochaine étape de la révolution sociale irlandaise, qui est en cours, et enracinée dans les exigences et les normes d’une population à des kilomètres d’avance sur la coalition inepte paniquée et les mentalités régressives de Fianna Fáil et du Fine Gael, qui ont créé à la fois le crash de la propriété et le crise du logement contemporaine.

Nous avons déjà été ici, mais la répétition, la prise de conscience et les choses qui ressemblent à de faux départs et à une action sporadique, sont en fait des points sur un arc continu, sont les qualités de l’activisme à long terme qui ne «fonctionne» pas tant qu’il ne le fait pas. En 2018 et 2019, des manifestations de masse pour le logement ont eu lieu en Irlande. Il a semblé, pendant un certain temps, qu’un nouveau mouvement était en train de fusionner sur le logement en tant que dernier «problème», à la suite de l’abrogation du huitième et des mouvements pour l’égalité du mariage, qui ont changé la Constitution, ont eu des répercussions mondiales et ont formé et politisé des dizaines de milliers de personnes manifestent, sollicitent, agissent directement et s’organisent.