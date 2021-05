L’Allemand Schäuble condamne l’antisémitisme lors des manifestations pro-palestiniennes

Smartbox Tour de France des grands vins rouges lors d'un atelier œnologique Coffret cadeau Smartbox

Plus qu’un atelier œnologique, c’est un merveilleux Tour de France au cœur des terroirs et cépages des plus grands vins rouges de notre pays qui attend un duo d’œnophiles. Cette parenthèse épicurienne de 2h sera l’occasion pour vous de savourer des appellations mythiques, d’affiner votre nez et d’enrichir votre vocabulaire de dégustation. Guidés par les conseils d’un sommelier ou d’un œnologue expert, partagez un délicieux moment convivial et prenez plaisir à apprendre à reconnaître des crus français de qualité soigneusement sélectionnés pour vous et élaborés dans le respect de la tradition et du savoir-faire de nos régions. Observez le vin dans votre verre et appréciez sa robe, décelez ses arômes les plus volatiles et laissez vos émotions s’exprimer à chaque gorgée. Une expérience ludique et sensorielle que vous n’êtes pas près d’oublier !