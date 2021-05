La Pologne ne dispose pas de garanties d’indépendance judiciaire, selon un haut conseiller judiciaire de l’UE

La Pologne n’a plus les garanties minimales nécessaires pour préserver sa séparation des pouvoirs, a déclaré jeudi l’avocat général de la Cour de justice de l’UE.

Dans un avis non contraignant répondant aux questions du tribunal régional de Varsovie, l’avocat général Michal Bobek a déclaré que les dispositions permettant au ministre polonais de la justice – qui est également le procureur en chef – de détacher des juges auprès des tribunaux supérieurs, puis de mettre fin au détachement quand il le souhaite, sont incompatible avec le droit de l’UE.

La Cour de justice examine actuellement une vague d’affaires liées à des réformes judiciaires polonaises controversées.

En mars, la Cour a jugé que les changements dans la manière dont les juges de la Cour suprême polonaise sont nommés peuvent violer le droit de l’UE. Et plus tôt ce mois-ci, l’avocat général Evgeni Tanchev a déclaré dans un avis que le nouveau système de discipline des juges du pays est «contraire au droit de l’UE» et risque de saper l’indépendance de la justice.

De l’avis de jeudi, Bobek a écrit que «dans un système conforme à l’état de droit, il devrait y avoir au moins une certaine transparence et responsabilité en ce qui concerne les décisions sur le détachement des juges», ajoutant que «le fait que le détachement soit pour une durée indéterminée et peut être résilié à tout moment à la discrétion du Ministre de la justice / Procureur général est une source de préoccupation majeure. »

L’arrangement selon lequel le ministre de la Justice est également procureur général est «la caractéristique la plus – sinon la plus inquiétante – du cadre juridique national», a-t-il ajouté. Le poste est occupé par l’ailier droit politiquement puissant Zbigniew Ziobro.

Un autre point problématique, selon l’avocat général, est que les juges délégués sont également autorisés à servir en tant qu’agents disciplinaires attachés au responsable de la discipline polonais pour les juges des tribunaux ordinaires.

«Il n’est certainement pas exagéré de croire que les juges peuvent être réticents à être en désaccord avec des collègues qui, un jour, pourraient engager une procédure disciplinaire à leur encontre», a-t-il déclaré.

L’avocat général s’est dit préoccupé par le fait que la pratique de la Pologne signifie qu’il n’y a aucune garantie que les tribunaux soient indépendants.

«Les garanties minimales nécessaires pour assurer l’indispensable séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le judiciaire ne sont plus présentes», a-t-il écrit.

«Les règles nationales en cause n’offrent pas de garanties suffisantes pour inspirer aux individus, en particulier ceux faisant l’objet de poursuites pénales, une confiance raisonnable que les juges siégeant au collège ne sont pas soumis à des pressions extérieures et à une influence politique, et n’ont aucun intérêt direct dans la l’issue de l’affaire. »

Le vice-ministre polonais de la Justice, Sebastian Kaleta appelé l’opinion «bizarre», ajoutant qu’elle était la preuve d’une opération politique en cours contre la Pologne. «Les traités de l’UE n’ont pas de règlement unique concernant l’organisation des tribunaux, il s’agit de pressions et de chantage.»

L’avis final du tribunal ne doit pas nécessairement refléter le point de vue de l’avocat général.