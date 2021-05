La France ouvre la vaccination à tous les adultes à partir du 31 mai

Tous les adultes en France pourront se faire vacciner contre le coronavirus à partir du 31 mai, deux semaines plus tôt que prévu initialement, Annonce du Premier ministre Jean Castex jeudi.

Les personnes exerçant des professions prioritaires désignées – y compris les enseignants, les policiers et les chauffeurs d’autobus – seront éligibles à partir du 24 mai.

Le gouvernement avait déjà écrit 15 juin pour avoir permis aux personnes de plus de 18 ans de se faire vacciner.

«Nous avons besoin du taux de vaccination le plus élevé possible», a déclaré Castex dans un centre de vaccination à Gagny, à la périphérie de Paris, a rapporté le FT. «Nous restons tous vigilants, le virus est toujours là.»

La France a assoupli son verrouillage mercredi, rouvrant les espaces extérieurs pour les bars et restaurants, ainsi que les musées, les cinémas et les magasins non essentiels, et a repoussé son couvre-feu deux heures plus tard à 21 heures.

Cela a permis aux hauts responsables du gouvernement de profiter de ce que le président Emmanuel Macron et ses ministres ont appelé le art de vivre, «l’art de vivre».