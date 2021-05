L’art de boire politique

Alors que les pubs et les restaurants rouvrent enfin à travers Westminster après le verrouillage, Jack Blanchard examine de plus près la culture de la boisson vieille de plusieurs siècles qui imprègne la politique britannique.

L’ancien chef de l’UKIP et du Brexit Party, Nigel Farage, discute de ses déjeuners liquides préférés, tandis que la journaliste et auteure Isabel Hardman se demande pourquoi certains députés boivent autant. L’ancien ministre des Affaires étrangères, Alan Duncan, explique le concept de «diplomatie du vin rouge», tandis que la chroniqueuse politique Camilla Tominey nous explique ce que c’est que d’être teetotal à Westminster. Et le journaliste de la BBC Ben Wright nous parle des plus grands buveurs des 300 dernières années, de l’extraordinaire consommation de porto de Pitt le Jeune à la passion légendaire de Winston Churchill pour le champagne.