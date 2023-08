Sommaire









Faut-il s’inquiéter WormGPT : Le cousin de ChatGPT débarque ?

Dans un monde où l’intelligence artificielle prend de plus en plus d’importance, il était inévitable que les cybercriminels cherchent à tirer profit des avancées technologiques.

C’est désormais chose faite avec WormGPT, une version détournée de ChatGPT, qui est utilisée à des fins malveillantes.

Dans cet article, nous vous proposons de découvrir ce qu’est WormGPT et d’évaluer les risques qu’il représente autour des technologies très intelligentes et malveillantes.

Qu’est-ce que WormGPT ?

WormGPT est une réponse des cybercriminels à l’agent conversationnel d’intelligence artificielle ChatGPT, développé par OpenAI. Cette version détournée, découverte par la société de cybersécurité SlashNext, a été mise en vente sur un forum de pirates informatiques. Selon ses promoteurs, WormGPT se veut une alternative noire à ChatGPT, capable de réaliser toutes sortes d’actions illégales et de les vendre facilement en ligne.

Les similitudes et différences entre ChatGPT et WormGPT

ChatGPT est un agent conversationnel basé sur l’intelligence artificielle, créé pour faciliter les échanges entre humains et machines. Il peut être utilisé dans divers domaines tels que le support client, les assistants personnels ou encore les applications de santé.

WormGPT reprend les mêmes principes que ChatGPT, mais il est conçu pour être utilisé à des fins malveillantes. Il peut notamment générer des textes trompeurs et convaincants sur de nombreux sujets, ce qui en fait un outil redoutable pour les cybercriminels.

Les risques liés à WormGPT

Les experts en cybersécurité s’inquiètent des conséquences potentielles de l’utilisation de WormGPT. En effet, cet outil pourrait faciliter la commission de nombreuses activités illégales et nuire grandement à la sécurité des internautes.

Des campagnes de phishing plus sophistiquées

L’une des principales craintes liées à WormGPT concerne les campagnes de phishing. Grâce à sa capacité à générer des messages convaincants et personnalisés, WormGPT pourrait rendre ces attaques beaucoup plus crédibles et difficiles à détecter pour les victimes.

La diffusion de fausses informations

WormGPT pourrait également être utilisé par les cybercriminels pour diffuser massivement des fausses informations et manipuler l’opinion publique. Cette menace est d’autant plus inquiétante qu’elle pourrait avoir des répercussions importantes sur le plan politique ou économique.

L’automatisation des cyberattaques

Enfin, WormGPT pourrait permettre aux pirates informatiques de gagner du temps et de l’énergie en automatisant certaines tâches, comme le repérage des failles de sécurité ou l’envoi de messages malveillants. Cette automatisation pourrait ainsi rendre les cyberattaques encore plus fréquentes et dangereuses.

Faut-il s’inquiéter du cousin malveillant de ChatGPT ?

Si WormGPT représente indéniablement une menace pour la sécurité en ligne, il ne faut pas pour autant céder à la panique. Les experts en cybersécurité travaillent déjà sur des solutions pour contrer cette nouvelle génération d’outils malveillants. De plus, il est essentiel que chaque internaute soit conscient des risques liés au numérique et adopte des comportements prudents pour se protéger des cyberattaques.

Des mesures de prévention indispensables

Ne cliquez pas sur les liens contenus dans les e-mails suspects

Vérifiez l’authenticité des sites web avant de fournir des informations sensibles

Mettez régulièrement à jour vos logiciels et systèmes d’exploitation

Utilisez un antivirus à jour et un pare-feu

En somme, la découverte de WormGPT doit inciter à la vigilance, mais elle ne doit pas nous pousser à renoncer aux avancées technologiques. Au contraire, il est crucial de continuer à investir dans la recherche et le développement pour élaborer des solutions capables de contrer les menaces qui pèsent sur notre sécurité numérique.

