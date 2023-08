Jean-Louis Georgelin : Un Homme d’Exception nous quitte

Sommaire











Un Homme d’Exception : Jean-Louis Georgelin

L’homme dont il est question ici, Jean-Louis Georgelin, était une personnalité aux multiples facettes, dont le parcours s’est illustré par une dévotion passionnée envers des missions variées et un engagement indomptable.

Un Leader au Service de la Reconstruction

Dès le moment où il s’est vu confier la tâche monumentale de superviser la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, après le dramatique incendie d’avril 2019, il a assumé ce défi avec une ferveur extraordinaire. Ancien chef d’état-major des armées et homme de caractère, il était réputé pour sa manière franche et énergique de s’exprimer, ne ménageant pas ses efforts pour faire avancer les choses. Son sourire caractéristique accompagnait souvent ses propos passionnés, que ce soit lorsqu’il discutait des détails techniques du chantier ou de la gestion complexe du calendrier.

L’Héritage de Notre-Dame et de l’Armée

Au cœur de son engagement se trouvait la cathédrale Notre-Dame, cet édifice emblématique de la France. Il portait la responsabilité de sa restauration et de sa renaissance avec une détermination inébranlable. Sa vision et sa compréhension profonde de la valeur historique et culturelle de la cathédrale l’ont guidé tout au long du processus de reconstruction.

Sa carrière exceptionnelle dans l’armée l’a également marqué. Issu d’une famille modeste, il a gravi les échelons avec détermination et a atteint le sommet en devenant un général cinq étoiles, une réalisation rarissime. Ses racines modestes dans les Pyrénées ont été une source de fierté, et il a toujours conservé son amour pour la randonnée et la nature.

Un Parcours au Service de la Nation

Son passage en tant que chef d’état-major particulier à l’Élysée et ensuite en tant que chef d’état-major des armées lui a permis de côtoyer les plus hautes sphères du pouvoir et de servir sous différentes présidences. Son sens du devoir et son intégrité ont été constants, tout comme sa passion pour la musique et la foi catholique.

Un Adieu Tragique

Tragiquement, le général Jean-Louis Georgelin nous a quittés dans les montagnes qu’il aimait tant, en pratiquant la randonnée solitaire qu’il affectionnait. Sa vie, marquée par la détermination, la loyauté envers sa nation et la passion pour les défis, a laissé une empreinte indélébile sur la cathédrale Notre-Dame et sur tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer.

Un Héritage Inspirant

Aujourd’hui, alors que nous lui disons au revoir, nous exprimons notre profonde gratitude pour sa contribution inestimable à la préservation du patrimoine culturel de la France et pour son dévouement indéfectible envers son pays. Son héritage perdurera dans les murs restaurés de Notre-Dame et dans les souvenirs de ceux qui ont été touchés par sa détermination inspirante.