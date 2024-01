Fête et frissons dans les Alpes : Une jeune Irlandaise ivre, survit après une nuit glaciale perdue en montagne

Sommaire









Jeune femme irlandaise ivre sauvée de justesse dans les Alpes françaises

Une jeune touriste irlandaise de 19 ans s’est retrouvée perdue au milieu des montagnes après une nuit passée en boîte de nuit à la station de ski des Deux Alpes. Habillée seulement d’un short et d’un t-shirt, elle a été sauvée in extremis par les secours.

La soirée festive tourne mal

Dans la nuit du mercredi 3 janvier 2024, la jeune femme a décidé de rentrer chez elle après avoir passé la soirée dans une boîte de nuit des Deux Alpes. Malheureusement, en état d’ébriété avancé et vêtue uniquement d’un short et d’un t-shirt, elle a perdu son chemin et s’est retrouvée au cœur de la forêt, dans le massif de l’Oisans.

Un appel désespéré au secours

Aux alentours de 4 heures du matin et toujours en état d’ivresse, la jeune femme a réussi à composer le numéro d’urgence 112 depuis son téléphone portable. Cependant, elle était incapable de fournir sa position ou son numéro de téléphone aux sauveteurs. Selon la station de radio France Bleu, il est parfois impossible d’identifier un numéro étranger lorsqu’on appelle le 112.

Une géolocalisation difficile

Les sauveteurs de CRS Alpes ne savaient pas comment localiser la jeune irlandaise. Heureusement, ils ont été contactés par le père de la fille, qui a pu fournir des informations nécessaires pour la localisation. Grâce au système GendLoc activé via un message SMS, sa position précise a été déterminée vers 7 heures du matin.

Un sauvetage in extremis

Le commandant Ludovic Saint Bonnet, chef de CRS Alpes, a déclaré que lorsque les secouristes l’ont trouvée, elle avait quelques ecchymoses et une légère hypothermie à cause de ses tentatives de retrouver son chemin. Il ajoute que la jeune femme a eu beaucoup de chance car seule et vêtue si légèrement, elle n’aurait pas pu résister longtemps au froid.

«On peut dire qu’elle a vraiment eu de la chance car seule et habillée aussi légèrement qu’elle était, elle n’aurait pas pu résister longtemps au froid», a expliqué le commandant Ludovic Saint Bonnet à nos confrères de la radio France Bleu. «Même si être entouré de forêt coupe un peu du vent, en état d’ébriété avec un short et un t-shirt, il semble impossible de survivre à des températures en dessous de zéro pendant une nuit entière sans aucune engelure.»

Un cas parmi d’autres

Ce n’est pas la première fois que des personnes quittant cette boîte de nuit des Deux Alpes se perdent dans la Combe de Venosc. Malheureusement, certaines ont même perdu la vie. Les autorités locales recommandent aux touristes de toujours prévoir des vêtements chauds lorsqu’ils sortent en montagne et d’être particulièrement vigilants en cas de consommation d’alcool.

