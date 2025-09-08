🚆 Grève SNCF les 10 et 18 septembre : prévisions, perturbations majeures et conseils pour éviter deux journées noires dans les transports en France

4.6/5 - (120 votes)

La rentrée de septembre s’annonce sous le signe de la tension sociale sur les rails français. Deux mouvements de grève, programmés pour les 10 et 18 septembre, vont entraîner d’importantes perturbations dans les transports à l’échelle nationale.

SNCF, hôpitaux, aériens… la grève du 18 septembre s’annonce historique : les secteurs touchés et ce qui vous attend

Initiées par plusieurs syndicats du secteur ferroviaire, ces mobilisations visent à bloquer une grande partie du service public, impactant particulièrement la SNCF. Les voyageurs devront donc anticiper des suppressions de trains et un trafic fortement perturbé lors de ces journées clés.

🚦 Grèves SNCF septembre 2025 : ce qu’il faut savoir

🚧 Deux dates clés de mobilisation nationale : les 10 et 18 septembre, la grève SNCF va fortement perturber le trafic ferroviaire sur tout le territoire français.

🔥 Revendiquer contre l'austérité : les syndicats dénoncent la baisse des budgets publics et défendent un service public ferroviaire accessible, fiable et bien financé.

🛠️ Mobilisation interprofessionnelle massive : au-delà de la SNCF, la grève touche aussi la fonction publique, les transports aériens et les services hospitaliers, amplifiant l'impact national.

🚄 Trafic SNCF très réduit : seuls 30 à 50 % des TGV circuleront, avec de fortes perturbations sur les TER, Intercités et Transilien, surtout en heures de pointe.

💡 Conseils aux voyageurs : privilégiez le télétravail, le covoiturage ou les transports alternatifs, et consultez régulièrement les informations trafic sur les canaux officiels de la SNCF.

Origines et revendications des mouvements sociaux

Le mois de septembre voit émerger une nouvelle vague de contestations syndicales articulée autour de deux dates majeures. À l’origine, des appels relayés sur les réseaux sociaux reflètent une opposition croissante aux projets gouvernementaux d’économies budgétaires. Rapidement, plusieurs grandes organisations comme la CGT et l’intersyndicale du secteur public rejoignent le mouvement, mobilisant ainsi une large part des agents de la SNCF.

Les principales revendications portent sur la défense du service public ferroviaire, la contestation des mesures d’austérité touchant les ressources allouées aux transports, ainsi que l’opposition à diverses réformes structurelles. L’objectif affiché est de mettre en lumière les inquiétudes face à l’avenir du secteur ferroviaire et son accessibilité, tout en exerçant une pression significative sur l’agenda politique via une forte mobilisation collective.

Calendrier des actions annoncées et organisation des grèves

La première journée de mobilisation est prévue le mardi 10 septembre, avec une volonté claire de bloquer le trafic ferroviaire au niveau national. De nombreux arrêts de travail sont prévus chez les conducteurs, aiguilleurs et personnels techniques. Le mercredi 18 septembre, une seconde séquence de grève viendra relancer la dynamique alors que la rentrée parlementaire battra son plein et que les débats budgétaires continueront.

Selon les modalités définies par l’intersyndicale, les préavis de grève couvrent l’ensemble des catégories de salariés, du personnel roulant aux équipes de maintenance. La mobilisation sera également coordonnée avec d’autres secteurs comme la fonction publique ou le secteur aérien, ce qui devrait renforcer l’ampleur et l’impact des perturbations prévues.

Grève nationale déclarée pour le 10 septembre, possiblement reconductible localement

déclarée pour le 10 septembre, possiblement reconductible localement Nouvelle journée d’action prévue le 18 septembre, impliquant aussi d’autres branches de la fonction publique

Présence de piquets de grève et rassemblements potentiels devant des gares stratégiques

Perturbations attendues du côté de la SNCF

Sur l’ensemble des lignes nationales et régionales, de fortes perturbations sont attendues lors des deux journées de grève. Selon les premières indications, la SNCF prévoit une réduction importante de son offre, notamment sur les grandes lignes et les TGV. Plusieurs communications internes annoncent un taux de circulation des trains largement diminué, entraînant de nombreux reports, suppressions et retards.

L’impact sera particulièrement marqué aux heures de pointe et sur les axes très fréquentés, comme les trajets entre Paris et les grandes métropoles. Le trafic Transilien et TER connaîtra aussi de sérieuses interruptions. Des plans de transport minimum et la priorité à certains services essentiels figurent parmi les solutions envisagées pour limiter la désorganisation complète du réseau ferroviaire.

Ligne Prévision de service Zonage impacté TGV Entre 30% et 50% des trains maintenus Grandes lignes nationales Intercités Près de la moitié annulés Axes province-province TER Offre très réduite selon les régions Réseau régional Transilien Circulation alternée/horaires adaptés Ile-de-France

Étendue du mouvement dans d’autres secteurs et réactions politiques

Mobilisation élargie et solidarité interprofessionnelle

La spécificité de ces journées de mobilisation réside aussi dans leur ampleur au-delà de la SNCF. D’autres secteurs clés rejoignent la grève, multipliant les appels à cesser le travail. Parmi eux, on retrouve les personnels hospitaliers, enseignants, agents territoriaux et contrôleurs aériens, tous portés par une forte solidarité intersyndicale.

Cet effet domino renforce la dimension nationale d’un mouvement social qui aurait pu rester isolé. Les manifestations et blocages annoncés témoignent d’une volonté commune de peser collectivement sur les choix budgétaires et sociaux du gouvernement actuel.

Position du gouvernement et gestion de crise

Face à cette large mobilisation sociale, le gouvernement tente de rassurer et privilégie l’appel au dialogue. Des réunions avec les représentants syndicaux ont été organisées avant chaque date de grève, sans toutefois aboutir à un accord permettant de calmer la contestation. Pour anticiper les difficultés, les autorités rappellent la mise en place d’un service minimum dans les transports et un dispositif d’information renforcé pour accompagner les usagers.

Le Premier ministre a demandé aux préfets une vigilance accrue et un suivi précis de l’organisation des rassemblements, afin d’assurer la sécurité autour des gares et sites sensibles. Cette réaction illustre l’importance stratégique accordée à la continuité du service public dans ce contexte tendu de reprise.

Recommandations et alternatives pour les voyageurs

À l’approche de ces journées de grève, les voyageurs réguliers sont invités à prendre leurs précautions et à adapter leurs déplacements. Pour limiter les effets du mouvement social, la SNCF recommande de consulter fréquemment ses canaux d’information et, si possible, de reporter les voyages non urgents. D’autres alternatives comme le covoiturage, les cars longue distance ou le télétravail peuvent être privilégiées pour mieux traverser cette période instable.

Dans les grandes villes, recourir davantage aux transports collectifs alternatifs tels que bus ou métro hors grève peut atténuer les difficultés habituelles. Enfin, les voyageurs obligés de se déplacer à ces dates doivent s’attendre à une affluence exceptionnelle et à des temps de trajet significativement rallongés.

Sources