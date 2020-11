L’UE finira par sortir de l’impasse budgétaire, selon Orbán de Hongrie

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a suggéré que l’impasse sur le budget à long terme de l’Union européenne et le programme de récupération des coronavirus pourraient être bientôt résolus.

La Hongrie et la Pologne, soutenues par la Slovénie, bloquent actuellement les progrès du paquet de 1,82 billion d’euros sur une proposition visant à lier le décaissement des fonds de l’UE aux normes de l’État de droit.

« Les pourparlers devraient se poursuivre et à la fin nous arriverons à un accord, c’est ainsi que cela se passe habituellement », a déclaré Orbán vendredi matin à la radio d’Etat hongroise, a rapporté Reuters.

Sans entrer dans les détails, il a ajouté qu’il voyait plusieurs moyens de sortir de l’impasse « qui sont acceptables pour la Hongrie et la Pologne … où les aspects juridiques décident et non une majorité politique ».

Ses remarques interviennent alors qu’une enquête a montré que les Hongrois ont été les plus touchés en termes de perte de revenus au cours de la pandémie.

L’enquête, commandée par le Parlement européen et publiée vendredi, a révélé que 44% des Hongrois interrogés ont déclaré avoir subi une perte de revenus depuis le début de la crise, une proportion plus élevée que dans tout autre pays de l’UE.

La Hongrie a été suivie par l’Espagne (42%), Chypre (41%) et la Grèce (40%) dans le classement des pertes de revenus. Dans l’ensemble, 27% des citoyens de l’UE interrogés ont indiqué qu’ils avaient perdu des revenus.

Plus tôt cette semaine, l’obstruction de la Hongrie et de la Pologne au paquet budget et relance a été accueillie avec exaspération à Bruxelles et dans les capitales de l’UE, le ministre allemand de l’Europe Michael Roth l’appelant un « test continu de notre patience ».