Les réservations pour le système de quarantaine obligatoire des hôtels de l’État ont été suspendues, confirme Donnelly

Le ministre de la Santé Stephen Donnelly a confirmé que les réservations avaient été suspendues sur le système de quarantaine hôtelière obligatoire de l’État. Des sources ont déclaré que la pause durerait quatre jours.

M. Donnelly a déclaré que les compagnies aériennes seraient contactées et invitées à ne pas laisser entrer les passagers en provenance de pays à haut risque qui n’ont pas de réservation sur le système.

Il a répondu après qu’il est apparu que le système de réservation pour le système de quarantaine hôtelière obligatoire de l’État n’accepte les réservations que lundi prochain.

«Le ministère fonctionne selon un principe de précaution. Le système de quarantaine de l’hôtel n’est en place que depuis 18 jours, croyez-le ou non. Nous sommes passés de 33 pays à, je pense, 71 pays actuellement. Par mesure de précaution, le département a suspendu les réservations pour s’assurer que nous avons la capacité », a-t-il déclaré à Six One News de RTE.

«Il y a encore un nombre élevé de visites sans rendez-vous qui ne devraient pas se produire. Certaines des compagnies aériennes qui sont censées ne pas autoriser les gens à monter dans les avions les laissent donc je sais que le ministre [for Transport Eamon]Ryan collabore avec les transporteurs à ce sujet. Il y a une capacité supplémentaire importante à venir lundi, nous passons d’environ 650 chambres à environ 960. Et puis le lundi suivant, beaucoup plus seront mis en ligne, nous serons au-dessus de 1300. »

Compagnies aériennes

Il est entendu que le gouvernement a contacté Aer Lingus pour l’informer de la suspension de la quarantaine de l’hôtel.

Le transporteur a déclaré dans un communiqué qu’il demandait aux passagers à l’enregistrement et / ou à l’embarquement de fournir la preuve de leur pré-réservation dans une installation de quarantaine hôtelière obligatoire, comme l’exige la réglementation régissant le système.

Aer Lingus a confirmé que si des passagers potentiels en Irlande arrivaient dans des aéroports de pays de catégorie 2 sans preuve de réservation dans un hôtel de quarantaine, ils ne seraient pas autorisés à embarquer. «Aer Lingus refusera l’embarquement lorsqu’un passager ne fournit pas la preuve de la modification de réservation requise».

Au moment de la rédaction de cet article, Ryanair n’avait pas répondu aux questions sur la façon dont elle gérerait les passagers des pays de catégorie 2 qui ont choisi de ne pas le faire ou qui n’avaient pas pu réserver un hébergement dans des hôtels de quarantaine.

Dans un communiqué, le ministère des Transports a déclaré qu’il avait «rappelé aux transporteurs de faire preuve de vigilance» sur les passagers qui embarquaient sans réservation, mais il a souligné des difficultés pratiques dans le maintien de l’ordre dans le système. Il a déclaré que les transporteurs ont «une capacité limitée» pour vérifier les antécédents de voyage des personnes, à moins qu’elles ne soient en vol direct depuis ces endroits.

«Les transporteurs ont coopéré depuis le début de la pandémie avec un certain nombre de nouvelles restrictions de voyage pour protéger la santé publique, le plus récemment avec l’introduction de la quarantaine hôtelière obligatoire et nous nous attendons à ce que cela continue.»

Dans un communiqué, le ministère de la Santé a déclaré qu’il avait convenu avec le groupe hôtelier Tifco de suspendre temporairement le portail de réservation à titre de «mesure de précaution pour permettre une évaluation plus approfondie de la capacité» pour les jours à venir.

«Ceux qui ont déjà effectué leur réservation pour la mise en quarantaine obligatoire de l’hôtel ne sont pas concernés. Les réservations peuvent encore être effectuées pour des dates à partir du lundi 19 avril. »

«La pause temporaire sera constamment réexaminée si des capacités supplémentaires deviennent disponibles», a-t-il déclaré.

Capacité importante

Les chiffres les plus récents disponibles indiquaient qu’il y avait une capacité importante disponible dans le système vendredi dernier, avant l’extension la plus récente de la liste des pays éligibles à la quarantaine hôtelière obligatoire.

Vendredi dernier, il restait 56,3% de capacité dans le système et 271 chambres occupées, avec 344 personnes en quarantaine. Lors de la signature des plans d’extension du système, les ministres ont été informés qu’il y aurait 959 chambres disponibles d’ici le 19 avril et 1147 d’ici le 26 avril.

Mais le gouvernement craint fortement qu’il n’y ait pas assez de chambres et qu’il y ait soit des files d’attente de personnes essayant d’entrer dans le pays, soit que des personnes puissent se rendre à Belfast ou à Londres avant de passer à l’État.

Il est entendu que des réunions ont eu lieu mardi après-midi avec de multiples parties prenantes impliquées dans le système provenant de différents départements gouvernementaux.

Entièrement vacciné

Auparavant, il est apparu que le gouvernement avait demandé au Centre de surveillance de la protection de la santé d’examiner si les personnes entièrement vaccinées pouvaient être exemptées de la quarantaine hôtelière obligatoire.

Cela intervient alors que le ministre de l’Enseignement supérieur, Simon Harris, a déclaré que c’était son «point de vue très ferme» que les personnes entièrement vaccinées qui avaient des tests PCR négatifs ne devraient pas avoir à mettre en quarantaine dans un hôtel.

Des sources gouvernementales ont déclaré que le HPSC fournirait des conseils sur la question dans les deux à trois prochaines semaines.

Il est entendu que les ministres du Fine Gael ont poussé en particulier à permettre aux personnes entièrement vaccinées d’être exemptées de la quarantaine hôtelière obligatoire.

Il y a eu une série de contestations judiciaires de la mise en quarantaine obligatoire des hôtels depuis la semaine dernière.

Les fonctionnaires du ministère de la Santé auraient soulevé des questions sur la manière dont ces passagers prouveraient qu’ils ont été vaccinés à un moment où le système de laissez-passer vert de l’UE ou de laissez-passer de voyage est encore à l’étude.

Mais certains au sein du gouvernement font valoir que l’Irlande a exigé la preuve d’un test PCR négatif pendant des mois et qu’il n’y a pas de certificat standard international pour cela.

S’exprimant mardi, M. Harris a déclaré que forcer les personnes vaccinées en quarantaine «semble illogique», a-t-il déclaré à l’émission Today with Claire Byrne de la radio RTÉ.

La mise en quarantaine obligatoire des hôtels était un «instrument court, pointu et contondant» et le gouvernement s’est engagé à discuter avec les experts de la santé de la nécessité pour les personnes entièrement vaccinées de se mettre en quarantaine dans les hôtels, a-t-il déclaré.

Lors d’une réunion du Comité Oireachtas sur la santé, le Fine Gael TD Colm Burke a interrogé le médecin-chef par intérim, le Dr Ronan Glynn, sur la possibilité que les voyageurs internationaux puissent éviter la quarantaine s’ils peuvent montrer des preuves claires qu’ils ont été vaccinés.

M. Glynn a déclaré qu’une très petite proportion de personnes ici et dans le monde ont été entièrement vaccinées.

Il a déclaré: «Même lorsqu’ils sont entièrement protégés, nous ne disposons toujours pas d’informations suffisantes sur la question de la transmission.»

M. Glynn a ajouté: «Même lorsqu’ils sont entièrement protégés contre la variante que nous avons ici à l’heure actuelle, nous n’avons pas encore suffisamment d’informations et nous constatons en effet une incidence croissante d’infections par percée avec d’autres variantes chez les personnes qui ont été vaccinées au niveau international.

«De plus, il y a la question de savoir si nous pourrions ou non avoir un système qui authentifie correctement les certificats de vaccination.»

M. Glynn a déclaré: «rien de tout cela n’est insurmontable» et «rien de tout cela n’est éternel».

Il a déclaré que la situation épidémiologique dans l’UE par exemple s’améliorait et qu’il y avait une proposition pour un système européen de certification de la vaccination.

«Je pense donc que nous allons tous dans la bonne direction, mais il faudra quelques semaines pour y arriver.»

Interrogé sur la décision de Niac de suspendre l’utilisation d’AstraZeneca pour les personnes de moins de 60 ans, M. Harris a déclaré qu’il n’était pas qualifié pour «remettre en question» Niac, mais qu’il était impossible d’échapper au fait que la décision entraînerait un bouleversement.

Cependant, il a été encouragé par les commentaires du médecin-chef par intérim, le Dr Ronan Glynn et du professeur Karina Butler de Niac, selon lesquels la décision n’aura pas d’impact sur le déploiement à long terme du vaccin.

Il était toujours important que les préoccupations soient prises en compte et que la prudence exercée par Niac devrait donner confiance aux gens.

Si AstraZeneca avait été le seul vaccin disponible, la décision de suspendre n’aurait pas été prise, a-t-il déclaré. «Nous devons utiliser au mieux l’approvisionnement dont nous disposons.»

Le ministre était «vraiment enthousiasmé» par l’introduction de tests antigéniques rapides dans un projet pilote dans un certain nombre d’universités. Il avait l’intention «d’augmenter considérablement» la fréquentation sur le campus des étudiants de troisième niveau à partir de la nouvelle année universitaire commençant en septembre / octobre.

Des tests rapides étaient un «changeur de jeu potentiel» et pourraient conduire à des rassemblements en plein air. Il était logique que son département soit impliqué car la recherche faisait également partie de son mémoire. Les résultats pourraient profiter à tout le pays, a-t-il ajouté.