Les médecins irlandais ne s’attendent pas à un renversement des plans visant à favoriser Pfizer et Moderna pour les plus de 70 ans

Les médecins ne s’attendent pas à un renversement de la décision du gouvernement de favoriser les vaccins Pfizer et Moderna par rapport au vaccin AstraZeneca pour les plus de 70 ans, malgré un groupe d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommandant son utilisation chez les personnes âgées de 65 ans et plus.

Le président du comité des médecins généralistes de l’Organisation médicale irlandaise (OMI), le Dr Denis McCauley, a déclaré qu’il souhaitait voir des preuves plus solides pour montrer son efficacité chez les personnes âgées.

«La seule chose qui changerait cela est une preuve solide de son efficacité chez les plus de 65 ans. La déclaration de l’OMS ne me dit pas cela », a-t-il dit.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, et le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, ont soutenu la semaine dernière des plans visant à donner les vaccins Pfizer et Moderna aux personnes de plus de 70 ans, dans la mesure du possible.

Le mois dernier, les autorités sanitaires allemandes ont été les premières à recommander que le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca ne soit pas administré aux personnes âgées de plus de 65 ans en raison d’un manque de données.

Mais mercredi, des scientifiques conseillant l’OMS ont déclaré que le coup pourrait être administré aux personnes âgées de 18 ans et plus «sans limite d’âge supérieure».

Pendant ce temps, on a dit aux généralistes de commencer à vacciner les personnes âgées de 85 ans et plus, mais de créer une liste d’autres personnes passant de 84 à 83 ans et moins à 70 ans au cas où les gens ne pourraient pas y assister.

La prochaine phase du déploiement du vaccin Covid-19 verra les généralistes administrer des vaccins à environ 490 000 personnes âgées de 70 ans au cours des prochains mois, à commencer par environ 72 000 personnes âgées de plus de 85 ans.

Dans le cadre du plan de vaccination, des médecins d’environ 900 cabinets avec chacun plus de 200 patients de plus de 70 ans vaccineront les patients dans leur propre cabinet.

Environ 400 cabinets comptant moins de 200 patients de moins de 70 ans seront invités à envoyer des personnes soit dans une clinique de vaccination gérée par un médecin généraliste à Dublin, Cork et Galway, soit dans une clinique généraliste plus grande de leur région.

Les petites cliniques de généralistes comptant moins de 200 patients de plus de 70 ans, principalement dans les zones rurales, sont invitées à «s’associer» à un plus grand cabinet et à envoyer leurs patients se faire vacciner dans ces cliniques.

Dans une présentation en ligne de l’OMI aux médecins généralistes mardi, il a déclaré que le déploiement prévu commencerait par des livraisons de vaccins à 84 cliniques de généralistes dès le début de la semaine prochaine.

Le plan indique que la première des trois cliniques de vaccination dirigées par des médecins généralistes, au théâtre Helix de l’Université de la ville de Dublin, commencera à vacciner le 20 février en prenant en compte 121 pratiques à travers la capitale.

À partir de la semaine suivante, à compter du 22 février, 384 cabinets recevront des accouchements pour tous leurs plus de 85 ans avec la clinique de vaccination du Cork Institute of Technology à partir du 27 février.

Le reste des pratiques recevra leurs livraisons dès la première semaine de mars.

Les médecins généralistes ont été informés dans la présentation qu’il était «essentiel» qu’il y ait une liste d’urgence de patients à assister «à court préavis afin qu’aucun vaccin ne soit gaspillé».

Le projet de déploiement des vaccins aux plus de 70 ans a été compliqué par la décision de privilégier les vaccins ARNm, les jabs Pfizer et Moderna, pour les personnes âgées en raison du manque de données cliniques montrant l’efficacité du vaccin AstraZeneca sur le dessus 65s.

Dans le cadre du plan de déploiement, les médecins recevront les vaccins Pfizer ou Modern; il n’y aura pas de mélange au sein d’une pratique. Le HSE déterminera le vaccin pour chaque pratique et dépendra de l’approvisionnement.

Une fois livrés, les vaccins ne peuvent plus être transportés. Les vaccins doivent être utilisés dans les cinq jours, dont un jour pour l’emballage et la livraison et quatre jours pour administrer le vaccin.

Le vaccin Pfizer est homologué pour six doses par flacon, avec une commande minimale de 36 doses, tandis que le vaccin Moderna est homologué pour 10 doses par flacon, avec une commande minimale de 100 doses.

Les médecins généralistes ont été invités à identifier les patients confinés à domicile âgés de plus de 70 ans au HSE et que des dispositions appropriées seront prises pour vacciner ces personnes une fois le déploiement initial commencé.

«Personne ne sera laissé pour compte», ont dit les médecins.

Pour donner aux généralistes une idée de la durée des vaccinations, l’OMI a utilisé un exemple de pratique avec 250 personnes de plus de 70 ans dans sa présentation et a suggéré que, pour une première livraison de 40 doses pour 40 personnes âgées de 85 ans et plus, une – clinique de jour avec deux vaccinateurs, avec environ 10 minutes attribuées à chaque vaccination.