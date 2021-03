Alex Salmond va poursuivre le gouvernement écossais devant les tribunaux

EDIMBOURG – L’ancien Premier ministre écossais Alex Salmond engage une nouvelle action en justice contre le gouvernement écossais qu’il dirigeait autrefois alors que les retombées se poursuivent suite à la manière dont une enquête sur sa conduite a été menée.

S’exprimant pour la première fois depuis une session de preuves explosives à Holyrood le mois dernier, Salmond n’a mentionné son successeur Nicola Sturgeon qu’une seule fois – et non par son nom – alors qu’il concentrait plutôt son attention sur le poste d’un haut fonctionnaire.

Les deux poids lourds du mouvement indépendantiste écossais ont été mêlés à une querelle publique qui a abouti à deux enquêtes distinctes sur Sturgeon et la conduite de son gouvernement, après que Salmond a été accusée puis effacée des plaintes de harcèlement sexuel.

Les résultats des deux enquêtes ont été publiés plus tôt cette semaine. Le premier, qui se concentrait sur la question de savoir si Sturgeon avait enfreint le code ministériel écossais, a largement disculpé le premier ministre. Le second – rédigé par un comité de Holyrood – était très critique sur la façon dont le gouvernement et des responsables spécifiques ont géré l’affaire.

Dans un long communiqué publié mercredi, Salmond a déclaré que les conclusions «doivent être acceptées» tout en présentant des plans pour de nouvelles poursuites judiciaires contre le gouvernement écossais et son secrétaire permanent Leslie Evans, qui dirige la fonction publique du pays.

« [The committee’s report] a précisé que les échecs catastrophiques dans cette affaire ne sont pas seulement systémiques, mais peuvent être portés à la porte des individus, et en particulier du secrétaire permanent », a déclaré Salmond dans un communiqué.

«Malgré la condamnation la plus accablante d’un comité de l’histoire du Parlement écossais moderne, le secrétaire permanent refuse toujours d’accepter une véritable responsabilité», a-t-il déclaré. «Cela ne peut pas durer.»

Salmond a déclaré que ses avocats engageraient des poursuites contre Evans devant la Scottish Court of Session, qui est la cour civile suprême d’Écosse. Il avait précédemment remporté une affaire de révision judiciaire contre le gouvernement en 2019.

Sturgeon a soutenu qu’elle avait «pleinement confiance» en Evans malgré les conclusions du rapport.

Par ailleurs, Salmond a également déclaré qu’il porterait plainte à la police pour une fuite dans le journal Daily Record.

Les plaintes initiales contre Salmond sont devenues publiques en 2018 après avoir été divulguées au journal, une fuite qui, selon l’ancien premier ministre, pourrait provenir du bureau du premier ministre.

Il a dit qu’il avait «toute confiance» dans la police pour poursuivre l’affaire et découvrir l’identité du fuyant.

«J’ai l’intention de ne faire aucun autre commentaire public sur ces questions et je vais laisser la police et les tribunaux faire leur travail», a déclaré Salmond. «Au lieu de cela, j’ai l’intention de passer à autre chose.

Après quelques semaines vivifiantes pour Sturgeon et le gouvernement écossais, cette dernière ligne d’intervention de Salmond permettra un soupir de soulagement – pour le moment.