Loukachenko joue la carte de la Pologne et fait monter les tensions avec Varsovie

VARSOVIE – Alexander Lukashenko a beaucoup d’adversaires chez lui, alors maintenant il se fait encore plus d’ennemis à l’étranger.

Le dirigeant autoritaire de la Biélorussie a déchaîné les forces de l’ordre contre les dirigeants de la petite minorité ethnique polonaise du pays – représentant environ 3% de la population du pays, qui compte 9,5 millions d’habitants.

«La Pologne est en train de devenir un ennemi extérieur et la minorité est liée à la Pologne. La communauté devient ainsi une cinquième colonne, un ennemi interne qui soutient l’Occident », a déclaré Andrzej Pisalnik, journaliste et membre du conseil d’administration de l’Association des Polonais de Biélorussie. «Les Polonais de Biélorussie sont devenus les otages de cette politique cannibale [against its own citizens] des autorités bélarussiennes. »

La semaine dernière, la Biélorussie a ordonné l’arrestation de quatre éminents militants polonais de souche, dont les chefs des communautés locales Andżelika Borys et Andrzej Poczobut. Ils ont été accusés d’avoir enfreint les règles sur les rassemblements de masse lors d’une foire populaire annuelle, ainsi que d’incitation à la haine nationale et religieuse pouvant entraîner des peines de prison allant jusqu’à 12 ans.

Les procureurs citent des «entreprises de masse illégales» qui auraient honoré les «gangs antisoviétiques opérant pendant et après la Grande Guerre patriotique» qui «ont pillé et assassiné des civils et détruit des biens» – dans une référence probable aux partisans polonais qui ont résisté à l’introduction du communisme après Seconde guerre. Ils ont déclaré que les activités de la communauté «visaient à réhabiliter le nazisme et à justifier le génocide de la nation biélorusse».

Cela fait partie d’un stratagème de Loukachenko pour renforcer son soutien à la maison.

Avant 1939, la moitié ouest de la Biélorussie appartenait à la Pologne et Loukachenko tenait à attiser les tensions avec Varsovie. Loukachenko avertit régulièrement ses compatriotes de la menace militaire posée par la Pologne et des aspirations nationalistes polonais à récupérer ses territoires perdus, bien qu’aucun mouvement de ce type n’existe en Pologne.

«Il y a un renforcement continu de la présence militaire à proximité de nos frontières ouest et nord. La Pologne et les États baltes sont devenus un terrain d’entraînement pour les exercices réguliers et les exercices des troupes de l’OTAN », a averti Loukachenko en décembre.

L’effort pour cibler les Polonais locaux intervient alors que l’opposition promet de lancer une nouvelle vague de manifestations ce printemps pour chasser Loukachenko du pouvoir – un programme présenté par la chef de l’opposition Svetlana Tikhanovskaya dans une récente interview avec POLITICO.

«Alors que les manifestations qui ont échoué à l’automne reviennent au printemps, l’opposition intérieure se renforcera, d’autant plus que la crise politique et économique interne s’aggravera», a déclaré à POLITICO le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Marcin Przydacz.

«Il est nécessaire de créer un ennemi extérieur, tout comme à l’époque soviétique, tous les problèmes intérieurs étaient imputés aux activités d’ennemis étrangers… et Loukachenko est un soviétique mental», a déclaré Przydacz, responsable de la politique orientale de la Pologne.

En réponse aux arrestations, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a accusé le régime de Loukachenko de prendre des «otages» pour intimider la minorité polonaise. Jeudi, Varsovie a interdit au juge biélorusse qui a autorisé l’arrestation de 15 jours de Borys d’entrer en Pologne.

L’impasse a maintenant été remarquée par les échelons supérieurs de la diplomatie européenne.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, appelé aux autorités bélarussiennes «de libérer immédiatement et sans condition» Borys et Poczobut. «

«Cibler la minorité polonaise constitue une violation [Belarus’] engagements internationaux pour la protection des minorités nationales », a écrit Gitanas Nausėda, président de la Lituanie, qui accueille Tikhanovskaya.

Vieux ennemis

Lukashenko jouer la carte de la Pologne n’est pas nouveau.

L’Association des Polonais de Biélorussie a été radiée en 2005 – avec plus de 20 000 membres, elle était à l’époque la plus grande organisation sociale du pays.

«Un grand moment a été 2004 lorsque, grâce au soutien polonais à la Révolution orange en Ukraine, Loukachenko a réalisé que cette minorité pouvait devenir un instrument de la [Belarusian] se battre pour la liberté. Après cela, une vague de répression a balayé la communauté », a déclaré Agnieszka Bieńczyk-Missala, professeur à l’Université de Varsovie.

Pisalnik était d’accord. «Nous avons souffert en 2005 parce que nous avons élu démocratiquement les dirigeants de notre organisation, alors que les autorités voulaient installer une marionnette», a-t-il déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Ce n’est pas que les craintes de Loukachenko d’une ingérence extérieure dans le pays qu’il dirige depuis 1994 sont totalement infondées.

Des milliers de Biélorusses se sont installés en Pologne pour étudier et pour des raisons économiques, et sont suivis par une nouvelle vague de réfugiés politiques.

Après que des manifestations ont éclaté en août dernier, le gouvernement polonais a invité Tikhanovskaya lors de son premier voyage officiel à Varsovie à l’étranger et lui a remis les clés d’une villa censée servir d ‘«ambassade indépendante de Biélorussie».

Le pays accueille également des médias indépendants biélorusses, notamment la populaire chaîne Nexta Live et la chaîne de langue biélorusse Belsat de la télévision publique polonaise, ainsi que le siège de la fondation des droits de l’homme Karta’97.

Selon Wojciech Konończuk, directeur adjoint du groupe de réflexion du Center for Eastern Studies à Varsovie, cela pourrait en partie expliquer le moment des arrestations de la semaine dernière.

«Ils pourraient être considérés comme la vengeance privée de Loukachenko pour le film révélant sa richesse que Nexta a sorti [earlier this month]. Les autorités biélorusses considèrent la chaîne et sa tête de 22 ans comme un instrument des services secrets polonais et américains », a déclaré Konończuk. «Nous pensions en fait que la répression aurait lieu plus tôt.»

Les Polonais de Biélorussie sont de plus en plus nerveux.

«Tout le monde sait à quel point le groupe de personnes [up for arrest] est. Pour l’instant, nous en connaissons cinq, mais chacun de nous envisage la possibilité d’être le prochain », a déclaré Pisalnik.