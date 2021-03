La France se bat pour l’avenir de son passé

Appuyez sur play pour écouter cet article

PARIS – La France souffre d’une dose aiguë de commémorite.

Les Français consacrent énormément de temps et d’argent public à commémorer leur histoire, à y ériger des musées et, bien sûr, à se disputer. Les présidents adorent pérorer lors de cérémonies grandioses au cours desquelles ils se projettent comme l’incarnation de la nation et les héritiers de ses grands dirigeants.

Pas plus qu’Emmanuel Macron, le plus jeune président de la France et le premier né après la fin de ses guerres coloniales, dont l’objectif déclaré est de «pacifier la mémoire».

Macron ne rate jamais une occasion de se façonner le récit national («L’histoire nationale»), d’une tournée d’une semaine du centenaire des monuments de la Première Guerre mondiale en 2018, alors même que les manifestants Yellow Jacket barricadaient les rotaries de la nation, à la cérémonie de réinhumation de Simone Veil, la survivante d’Auschwitz qui, en tant que ministre de la Santé, a légalisé l’avortement, dans le Panthéon – un temple séculier à Paris dont la façade est inscrite «Une nation reconnaissante honore ses grands hommes».

Mais à l’approche de l’élection présidentielle de l’année prochaine, les polémiques sur qui, quoi et comment commémorer se transforment en un champ de mines politique.

Deux anniversaires, en particulier, illustrent ces sensibilités: le 200e anniversaire de la mort de l’empereur Napoléon Bonaparte le 5 mai et le 150e anniversaire ce printemps de la Commune de Paris, un soulèvement de gauche / utopique de courte durée au lendemain de la défaite et de la chute. de Napoléon III dans la guerre franco-prussienne. Les politiciens et les intellectuels publics croient le fer pour savoir lequel de ces non-événements mérite d’être commémoré.

Ces débats sont une guerre par procuration sur des questions de race, de classe et d’identité. Il y a des échos de guerres culturelles aux États-Unis pour enlever des monuments aux généraux confédérés, en Grande-Bretagne pour le renversement de statues liées à la traite des esclaves et en Espagne pour l’exhumation du dictateur Francisco Franco de la tombe de son héros.

Le général révolutionnaire devenu empereur doit-il être célébré comme l’homme qui a modernisé les institutions étatiques et le code juridique et, dans le récit français, répandre les valeurs des Lumières et l’égalitarisme de la Révolution française à travers l’Europe par l’épée? Ou faut-il renoncer à Napoléon en tant que dictateur qui a rétabli l’esclavage et subjugué une grande partie de l’Europe par la guerre, pour tout perdre?

De même, beaucoup d’encre est répandue sur l’opportunité de glorifier l’anarchie égalitaire et anticléricale de la Commune de 1871 qui a été le pionnier de la scolarité gratuite obligatoire, des droits des femmes et de la propriété des entreprises par les travailleurs – ou bien de rejeter une révolte chaotique qui a duré à peine deux mois se termina par un bain de sang, la famine et l’incendie de monuments nationaux dont le palais des Tuileries.

Dites-moi ce que vous commémorez et je vous dirai qui vous êtes. Ou plutôt, quelle est votre politique.

Pour la gauche, la Commune est le socle idéologique, une défaite héroïque qui a été un moment fondateur d’un siècle de lutte de classe et, surtout, une raison durable de détester la bourgeoisie réactionnaire incarnée par Adolphe Thiers, qui a ordonné l’écrasement impitoyable des communards. par les troupes envoyées de Versailles.

La droite, quant à elle, vénère Napoléon en tant qu’exemple de la puissance et de la gloire françaises, en effaçant le bilan monumental des guerres napoléoniennes, estimé entre 3 millions et 6 millions de soldats et de civils à travers l’Europe. L’horizon de Paris est façonné par son héritage, avec l’Arc de Triomphe célébrant ses victoires et le dôme doré des Invalides couronnant sa tombe.

Ses défaites jonchent le vocabulaire national: «Une Bérézina» est une déroute catastrophique qui tire son nom de la bataille qui a suivi sa retraite de Moscou; «Un coup de Trafalgar» est un renversement soudain comme la destruction de la flotte française; et «connaître son Waterloo», c’est connaître une défaite définitive.

Interrogé sur les événements que la France devrait marquer cette année, l’historien libéral Pierre Nora a déclaré à la radio de France Inter: «Oui à Napoléon, non à la Commune». Coupant les cheveux historiques, il a suggéré que la nation devrait célébrer Bonaparte – les premières années de réforme et d’édification de la nation – plutôt que Napoléon, le chef de la guerre.

Ces débats sont antérieurs à cette année chargée d’anniversaire. Dans la tentative de Macron de réconcilier les Français avec les côtés les plus sombres de leur histoire et de promouvoir une vision plus moderne, diversifiée et équilibrée entre les sexes de l’identité nationale, le président français a mandaté l’année dernière deux historiens de haut niveau en tant que balayeurs de mines, chargés d’en brancher certains. des trous noirs de la mémoire française.

Benjamin Stora, né dans une famille juive algérienne qui a fui en France en 1962, a recommandé le mois dernier une série de mesures pour aider à guérir les blessures historiques ouvertes avec l’Algérie. Il s’agit notamment de dire la vérité, tardivement, sur la torture et les disparitions de nationalistes algériens, d’ouvrir de longues archives classifiées et de restituer des symboles et des restes. Le soi-disant «rapport Stora» a exaspéré les colons survivants chassés d’Algérie et leurs descendants, mais a également été critiqué en Algérie parce qu’il ne préconisait ni des excuses ni une compensation pour ce que Macron lui-même a appelé les «crimes contre l’humanité» de la colonisation.

Pendant ce temps, Pascal Blanchard, historien du colonialisme, a dirigé un panel qui a présenté au début du mois 318 noms de personnalités des territoires d’outre-mer français, d’anciennes colonies et de communautés d’immigrants dignes d’honorer avec des noms de rues et des monuments. La plupart des rues et des bâtiments français portent le nom d’hommes blancs et les efforts de Blanchard visent à introduire une plus grande diversité. Mais toute décision de changer ces plaques devra être prise par les maires et les conseils locaux.

Les deux rapports ont alimenté plutôt qu’apaisé les guerres culturelles sur l’histoire et l’identité françaises – mais c’était peut-être le but.

Macron prend position par rapport à ses adversaires: incarner les triomphes, les sacrifices et la diversité de l’histoire française tout en reconnaissant ses actes les plus sombres (sans toutefois s’en excuser formellement). Cela contraste de manière flatteuse avec les opposants de droite qui finissent par se peindre dans un coin historique nationaliste en refusant de se distancer du colonialisme, et les adversaires de gauche qui exigent l’expiation et un feu de joie des héros nationaux imparfaits de l’histoire française.

Macron a raison de soutenir que l’histoire ne peut pas être gravée dans la pierre pour toujours. Peut-être que la meilleure façon de se réconcilier avec le passé est d’ajouter de nouveaux monuments plutôt que de démolir les anciens.