L’opérateur rejette les affirmations du Dr Tony Holohan selon lesquelles les parkings sont pleins

La suggestion du médecin-chef de l’État, le Dr Tony Holohan, selon laquelle les parkings sont pleins, a été rejetée par l’un des plus grands opérateurs du pays.

Le directeur général d’Euro Car Parks, David Cullen, a déclaré que la plupart des parkings du centre-ville étaient déserts et que de nombreux autres étaient fermés pendant le verrouillage du niveau 5.

Euro Car Park exploite plus de 200 parkings en Irlande, pouvant accueillir entre 70 000 et 80 000 voitures.

«Nous n’avons aucune preuve à l’appui de ce qu’il dit, bien au contraire. Il y a moins de monde maintenant que lors du premier verrouillage », a-t-il déclaré.

La semaine dernière, le Dr Holohan a exprimé sa frustration que de nombreuses personnes qui pourraient travailler à domicile ne le font pas.

«Travailler à domicile – ce message n’est pas vraiment passé quand on regarde le trafic et quand on regarde ce qui se passe sur les lieux de travail», dit-il. «Les gens vous raconteront des histoires selon lesquelles les parkings sont pleins et les cantines pleines sur les lieux de travail. Les gens n’écoutent vraiment pas ce message. »

En réponse, M. Cullen a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve pour cette réclamation des parkings qu’il exploite et qui sont utilisés à des fins professionnelles.

M. Cullen a déclaré que le parking du Convention Centre Dublin, qui dessert également le Irish Financial Services Centre, compte actuellement environ 10 voitures garées quotidiennement et que la plupart d’entre elles sont destinées aux séances du Dáil au centre.

«Nous fournissons le parking de PriceWaterhouseCoopers. Nous avions quatre voitures aujourd’hui. Nous en aurions normalement 160. »

Le parking du centre-ville de Limerick à Charlotte’s Quay, qui est utilisé par le personnel du bureau voisin du Revenue Commissioners, est également fermé.

Vide

Le parking Brown Thomas dans le centre-ville de Dublin est fermé et le parking du centre ILAC est ouvert uniquement pour accueillir les travailleurs essentiels de l’hôpital Rotunda, a-t-il déclaré.

«D’une manière générale, les parkings exploités par les opérateurs américains sont grands ouverts et vides», a-t-il ajouté.

Il a déclaré de manière anecdotique qu’il existe des parkings pour certaines des entreprises multinationales à la périphérie de Dublin qui semblent être occupés tandis que le parking de The Point près des quais est utilisé par les travailleurs de la construction, mais ce sont des exceptions.

Les chiffres produits par le conseil municipal de Dublin montrent que les volumes de trafic dans la capitale se sont stabilisés au cours du niveau 5 à un peu moins de 70% des niveaux de pré-verrouillage.

Le conseil gère 33 points de comptage différents entre les canaux Royal et Grand pour surveiller les volumes de trafic entrant et sortant du centre-ville.

Lors du premier verrouillage en mars et avril, les chiffres des heures de pointe ont chuté à 36% des chiffres pré-Covid avant de rebondir à 80% lorsque les restrictions ont été levées pendant l’été.

Il y a eu une baisse marquée des volumes de trafic après l’introduction des restrictions de niveau 5 le 18 octobre, le trafic ayant chuté à 62% des niveaux d’avant la pandémie la première semaine. Depuis, il est passé à 68%, mais reste bien en deçà des niveaux ou niveaux de pré-verrouillage atteints pendant l’été.

Rester à la maison

Les volumes de cyclisme aux heures de pointe ont baissé à seulement 35% du niveau d’avant Covid, mais les chiffres de cyclisme hors pointe dépassent toujours les chiffres de 2019. Cela indique que le cyclisme est devenu beaucoup plus populaire, mais pas pour les navetteurs qui restent à la maison.

Les chiffres du conseil municipal de Dublin révèlent également une chute dramatique de la fréquentation dans le centre-ville puisque tous les commerces non essentiels ont été fermés sous des restrictions de niveau 5. Avant le verrouillage, en moyenne plus de 450 000 personnes par semaine entraient dans les deux principales rues commerçantes de Grafton Street et Henry Street.

Les chiffres post-Covid ont atteint un sommet de 60% au cours de l’été, mais sont depuis retombés à environ 150 000 personnes par semaine, un tiers des niveaux pré-verrouillage.