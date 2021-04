Covid a arrêté mon retour à la maison Trim et a épargné les rougeurs de ma mère

Les négociations ont commencé l’automne dernier. Lors d’un appel Zoom familial avec des parents, des frères et sœurs et divers bambins régulièrement convoqués pour faire signe à la caméra, j’ai abordé le sujet de Noël.

Devrions-nous l’avoir chez mes parents à Meath ou chez ma tante à Castleknock à Dublin? Quels étaient les plans pour Stephen’s Day?

Ma mère habituellement bavarde était étrangement silencieuse. Voyons voir, marmonna-t-elle en avançant rapidement.

Ayant été bloquée aux États-Unis depuis le début de la pandémie, j’avais hâte de visiter l’Irlande. Bien que l’été 2020 ait vu une augmentation incessante des cas de Covid-19 dans l’Amérique de Donald Trump, les gens étaient en mouvement.

Pas nous, cependant. L’interdiction de voyager aux États-Unis introduite en mars avait interdit le transit entrant pour la plupart des résidents non permanents. Bien qu’il y ait eu des exclusions pour certains titulaires de visa, les journalistes étrangers titulaires de visas spécifiques n’étaient pas exemptés – ce qui n’est pas surprenant compte tenu des opinions de l’ancien président sur les médias. J’étais libre de quitter les États-Unis mais pas de revenir. Avec un mari australien désespéré de voir de la famille en Angleterre et à Sydney, notre situation était encore plus grave.

J’ai regardé avec envie mes amis porteurs de cartes vertes s’envoler pour Dublin. Tous mis en quarantaine à la maison à leur arrivée m’ont-ils assuré, mais au moins ils pouvaient voyager. Les observations rapportées de touristes portant une casquette de baseball avec des accents américains errant autour de Kerry m’ont rempli d’envie.

J’ai trouvé mon activiste intérieur, prenant sur moi d’écrire des lettres aux ambassadeurs et aux ministres en Irlande et aux États-Unis. Citant l’histoire d’émigration de l’Irlande vers le pays, dans une missive particulièrement passionnée au Département d’État, j’ai déclaré que rien de moins que le statut des États-Unis en tant que bastion de la démocratie n’était en jeu.

En me souvenant de mes jours en tant que correspondant de l’UE, j’ai saisi la stratégie de Bruxelles de s’aligner sur des pays plus grands et plus puissants. Avec un ami journaliste espagnol, nous avons coopté un groupe de journalistes européens pour faire valoir nos arguments auprès des autorités, mais en vain.

Les diplomates irlandais et européens à Washington ont esquivé quand ils m’ont vu venir, craignant de les régaler avec une autre explication détaillée des injustices du système de visa américain. Jamais le sort des sans-papiers ne s’était senti aussi réel.

Au fur et à mesure que l’été allait et venait, j’ai réalisé que des mesures plus désespérées étaient nécessaires. J’ai triomphalement réservé un vol de 22 heures au départ de Dublin à Mexico via Madrid le jour de la Saint-Étienne – selon les règles, je pourrais entrer aux États-Unis si je passais 14 jours dans un pays ne figurant pas sur la liste des interdictions de voyager.

J’ai passé des heures à sélectionner des hôtels somptueux à Cancún pour un snip, ignorant allègrement le nombre grandissant de cas Covid au Mexique. De nombreuses heures ont été passées à réfléchir sur la façon dont je pourrais faire mes valises efficacement pour Noël en Irlande et des vacances à la plage dans les Caraïbes. Cela pourrait être fait, me suis-je assuré.

En octobre, en partie pour permettre aux journalistes étrangers de couvrir l’élection présidentielle, des modifications ont été apportées au système de visa pour les médias étrangers. Les titulaires peuvent désormais demander des exemptions pour rentrer dans le pays. Fini les plans pour le Mexique, alors que je cherchais frénétiquement un remboursement à Iberia Airlines. Au lieu de cela, mon esprit était rempli d’images de lunettes de Baileys, de festivités de Leopardstown et assis près d’un feu de Bord na Móna vêtu d’un pull Aran encore à acquérir.

Mais l’ambiance à la maison changeait. Avec l’augmentation du nombre de Covid en Irlande, j’ai détecté une inquiétude croissante lors des appels hebdomadaires Zoom. Les frères et sœurs étaient divisés sur l’opportunité de rentrer chez moi. L’un d’eux a évoqué l’intérêt national en m’exhortant à reconsidérer. Le silence de ma mère disait une multitude, alors que son esprit faisait des heures supplémentaires pour trouver des moyens de me séquestrer des citoyens de Trim, dans la crainte que je ne sois repéré en public après avoir pris l’avion depuis les États-Unis.

Finalement, la décision a été prise pour moi. Nous avons tous les deux eu Covid, moi aux États-Unis, mon mari lors d’une visite tant attendue au Royaume-Uni.

«Nous sommes ravis», a déclaré ma mère, alors que j’annonçais que cela signifiait que je ne rentrerais pas chez moi, sans doute soulagée que la perspective de l’ostracisation sociale ait reculé.

Et c’est donc avec consternation que j’ai absorbé l’annonce de la semaine dernière selon laquelle les voyageurs en provenance des États-Unis seraient tenus de se mettre en quarantaine dans un hôtel, même les vacanciers comme moi. Mais à peine une semaine plus tard, il y avait de nouveau de l’espoir, car le ministre de la Santé annonçait que des exceptions pour les personnes vaccinées étaient prévues.

Alors que j’attendais la dernière tournure de la saga des voyages Covid, j’ai célébré mon deuxième anniversaire de verrouillage cette semaine dans un restaurant de Washington. Alors que la température atteint le milieu des années 20 et que la ville commence à s’ouvrir, il pourrait y avoir des endroits pires. Et après tout, il y a toujours le Mexique.