Sommet de l’ONU sur le climat: «  Nous n’allons toujours pas dans la bonne direction  »

Plus de 70 dirigeants mondiaux, dont Taoiseach Micheál Martin, se sont engagés à intensifier les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre en réponse à la crise climatique de la planète lors d’un sommet virtuel de l’ONU sur l’ambition climatique qui s’est tenu samedi.

Une majorité s’est engagée à atteindre des émissions de carbone nettes nulles d’ici 2050. En outre, de nombreux pays participants ont signalé des mesures accélérées pour se retirer des combustibles fossiles, notamment en mettant fin aux investissements et à l’exploration, les engagements les plus importants sous cette rubrique venant du Royaume-Uni et de la France. et le Danemark.

Le sommet s’est tenu à l’occasion du cinquième anniversaire de l’accord de Paris sur le climat et avant les négociations critiques de l’ONU l’année prochaine à Glasgow. De nombreux participants ont détaillé des engagements renforcés sous la forme de contributions déterminées au niveau national avant la réunion de la COP26 en novembre.

Vendredi, la Grande-Bretagne, co-hôte du sommet, a annoncé qu’elle mettait fin au soutien direct du gouvernement aux projets de combustibles fossiles à l’étranger, dans le but d’inciter d’autres pays à adopter des mesures similaires pour accélérer le passage à une énergie plus propre.

En raison de la pandémie de Covid-19, le sommet a dû se tenir en ligne, ce qui a permis un rassemblement mondial remarquable car les dirigeants avaient moins de deux minutes pour énoncer leurs engagements – certains pays ont été exclus en raison de nouvelles actions insuffisantes.

Des promesses concrètes contrastaient avec les récentes discussions annuelles sur le climat organisées par l’ONU qui ont été marquées par la discorde et des résultats faibles. Cependant, l’absence de la Russie, de l’Arabie saoudite, du Brésil et de l’Australie était notable.

Le Premier ministre du Bhoutan, Lotay Tshering, a déclaré: «La Terre Mère a de la fièvre», ajoutant que l’Accord de Paris était le remède – le sommet était cependant remarquable pour la liste de nouvelles actions visant à le remettre sur les rails, plutôt que de réitérer les symptômes d’un monde en surchauffe.

Augmentation catastrophique de la température

Ouvrant le sommet, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a déclaré: «Cinq ans après Paris, nous n’allons toujours pas dans la bonne direction … Si nous ne changeons pas de cap, nous pourrions nous diriger vers une hausse catastrophique de la température de plus de 3 degrés ce siècle. Quelqu’un peut-il encore nier que nous sommes confrontés à une urgence dramatique? »

La reprise de Covid-19 a présenté une opportunité de mettre les économies et les sociétés sur la voie verte, a-t-il dit, mais cette voie n’a pas encore été tracée – bien que

«Les milliards de dollars nécessaires à la reprise de Covid sont de l’argent que nous empruntons aux générations futures».

Il a ajouté: «Nous ne pouvons pas utiliser ces ressources pour verrouiller des politiques qui accablent les générations futures d’une montagne de dettes sur une planète brisée.

«Et donc l’objectif central de l’ONU pour 2021 est de construire une véritable coalition mondiale pour la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle.»

Il a salué la promesse du Royaume-Uni de réduire les émissions de 68% d’ici 2030 et la décision de l’UE de réduire ses émissions d’au moins 55% d’ici 2030. «Ces décisions méritent d’être imitées.»

Chaque pays, ville, institution financière et entreprise devait adopter des plans pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050, a-t-il déclaré – «et commencer à les exécuter dès maintenant, notamment en fixant des objectifs clairs à court terme».

Les principaux secteurs émetteurs tels que le transport maritime, l’aviation et l’industrie doivent également présenter et mettre en œuvre de nouvelles feuilles de route transformationnelles conformes à cet objectif, a-t-il averti.

«La technologie est de notre côté. Une analyse économique solide est notre alliée. L’énergie renouvelable devient de moins en moins chère de jour en jour », a déclaré M. Guterres.

Dans la poursuite d’engagements spécifiques, il a déclaré qu’il était temps «de mettre un prix sur le carbone. Éliminer progressivement le financement des combustibles fossiles et mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles. Arrêter de construire de nouvelles centrales au charbon. Déplacer le fardeau fiscal des revenus vers le carbone, des contribuables aux pollueurs. »

L’objectif collectif doit également être de dépasser l’objectif de 100 milliards de dollars par an en financement en 2021 pour soutenir les pays les plus touchés par les perturbations climatiques, a-t-il ajouté.

Avancées scientifiques

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que les progrès scientifiques et la coopération internationale qui avaient généré les vaccins Covid-19 pourraient être exploités «pour protéger notre planète entière, notre biosphère contre un défi bien pire, bien plus destructeur que le coronavirus».

«Nous voulons faire du Royaume-Uni l’Arabie saoudite de la production d’énergie éolienne; assez d’énergie éolienne d’ici 2030 pour alimenter chacune de nos maisons en électricité », a-t-il ajouté.

«Nous faisons toutes ces choses parce qu’elles sont bonnes pour le monde, elles conviennent à notre pays, mais aussi parce que nous savons que cette révolution industrielle verte générera des centaines de milliers d’emplois hautement qualifiés, bien rémunérés et de bonne qualité pour générations à venir. »

Le président chinois Xi Jinping a expliqué plus en détail comment la Chine réduirait ses émissions de carbone pour atteindre son récent engagement d’émissions nettes nulles d’ici 2060, et a promis de réduire ses émissions de plus de 65% d’ici 2030.

Il a ajouté: «La Chine honore toujours ses engagements – guidés par notre nouvelle philosophie de développement, nous allons promouvoir un développement économique et social plus vert dans tous les aspects, tout en poursuivant un développement de haute qualité. Nous prendrons des mesures solides pour atteindre les objectifs qui viennent d’être annoncés et contribuerons encore plus à relever le défi climatique mondial. »

Dans ce qui a été interprété comme une critique voilée des États-Unis, il a déclaré: «En relevant le défi climatique, personne ne peut être à l’écart, et l’unilatéralisme ne nous mènera nulle part. Ce n’est qu’en défendant le multilatéralisme, l’unité et la coopération que nous pourrons offrir des avantages partagés et des résultats gagnant-gagnant pour toutes les nations. »

Le président élu Joe Biden ne s’est pas adressé au rassemblement, mais les politiciens américains l’ont fait. Le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, a déclaré que les récentes catastrophes naturelles aux États-Unis «ne sont qu’un avant-goût de ce qui va arriver» si le monde n’agit pas contre le changement climatique.

Erreur

«Alors que nous continuons à lutter contre la pandémie qui déchire nos communautés, nous avons vu de première main ce qui se passe lorsque les responsables américains ne se préparent pas. Nous ne pouvons pas faire la même erreur en ce qui concerne la crise climatique imminente. »

Mme Whitmer a ajouté: «Nous ne sommes pas seuls, plus de 4 000 villes, États, entreprises, organisations de soins de santé, groupes d’État, tribus, collèges et universités et groupes communautaires ont présenté une nouvelle déclaration pour aller plus loin en partenariat avec le gouvernement fédéral. Ne vous y trompez pas, l’Amérique est à fond. »

Taoiseach Micheál Martin a déclaré que l’Irlande réduirait de plus de moitié ses émissions d’ici 2030. «Nous transformons notre ambition en loi. D’ici 2050, l’Irlande atteindra une économie climatiquement neutre et cet objectif est actuellement inscrit dans la législation », a-t-il ajouté.

Le projet de loi sur l’action pour le climat introduisait une obligation légale pour les budgets carbone à l’échelle de l’économie, avec des plafonds d’émissions pour chaque secteur, a-t-il souligné. «Le Parlement et notre conseil consultatif indépendant sur les changements climatiques joueront un rôle important pour garantir la responsabilité. Nous soutiendrons des projets et des initiatives qui réduisent nos émissions de gaz à effet de serre, favorisent l’innovation, garantissent la justice climatique et une transition juste est réalisée.

L’Irlande rechercherait des moyens innovants de financer les initiatives publiques et privées d’action climatique – «la finance durable reste une priorité stratégique».

Soutenir l’action climatique mondiale – en particulier l’adaptation pour rendre les pays vulnérables résilients – dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement était une priorité essentielle pour l’Irlande, a-t-il confirmé.

Paix

«À partir de janvier, l’Irlande travaillera en tant que membre du Conseil de sécurité de l’ONU pour défendre les moyens par lesquels l’action climatique peut contribuer au maintien de la paix. Nous augmenterons nos contributions financières, doublant au moins le pourcentage des dépenses d’aide publique au développement consacrées au financement climatique d’ici 2030 », a déclaré M. Martin.

Le pape François a déclaré que le Saint-Siège s’était engagé à réduire les émissions de carbone nettes avant 2050 et à intensifier les efforts de gestion de l’environnement. Il s’est également engagé à promouvoir l’éducation relative à l’environnement parmi ceux qui fréquentent les écoles et universités catholiques du monde entier.

Le président français Emmanuel Macron a présenté des mesures pour la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, notamment l’arrêt de tout soutien à l’exploration de nouveaux gisements de combustibles fossiles au cours des cinq prochaines années, la non-construction de nouvelles centrales au charbon et l’obligation pour les entreprises financières de divulguer les risques financiers associés au climat; un objectif clé du pacte de Paris.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, le conférencier d’entreprise le plus en vue, a engagé le géant mondial à atteindre la neutralité climatique d’ici 2030 tout au long de ses chaînes d’approvisionnement; 20 ans d’avance sur l’objectif de l’ONU.

«Nous appelons les entreprises et les gouvernements du monde entier à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire de 2021 l’année où nous franchissons définitivement le cap», a-t-il ajouté.