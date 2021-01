Au moins 12 sénateurs républicains pour contester la victoire de Biden

Les efforts des 11 sénateurs sont distincts de ceux du sénateur Josh Hawley (R-Mo.), Qui a été le premier sénateur à annoncer qu’il se joindrait aux républicains de la Chambre pour s’opposer à la certification des résultats des élections. Hawley a répondu aux nouveaux objecteurs samedi, disant qu’il espère que « beaucoup d’autres écouteront leurs électeurs et agiront ».

Le soutien au renforcement des efforts pour voter contre la victoire de Biden au Congrès a créé une rupture majeure dans le GOP. Le sénateur Pat Toomey (R-Pa.) Faisait partie des républicains qui ont riposté samedi contre le mouvement au sein de son parti, qui est en partie centré sur les attaques contre la façon dont l’élection s’est déroulée dans son propre État. Toomey a déclaré que l’effort de Hawley et Cruz «sape directement» la capacité des gens à élire leurs propres dirigeants.

Tard dans la nuit de samedi, Hawley a répondu à ce qu’il a appelé des «attaques personnelles éhontées» et a déclaré que le débat sur l’élection devrait avoir lieu au Sénat et non dans des conférences téléphoniques ou des communiqués de presse.

«Nous devrions éviter de nous mettre des mots dans la bouche et de faire des affirmations sans fondement sur les intentions de nos collègues sénateurs. Je ne prétends jamais parler au nom d’un autre sénateur, mais je parle au nom de mes électeurs lorsqu’ils soulèvent des préoccupations légitimes sur des questions aussi importantes que l’équité. de nos élections », a déclaré Hawley dans un message samedi soir envoyé à la conférence du Sénat GOP.

L’effort pour voter contre la victoire électorale de Biden est opposé par le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.), bien que la direction du GOP ne s’oppose pas aux efforts visant à empêcher la certification de Biden en tant que président. À la Chambre, pas moins de 140 républicains ont indiqué qu’ils pourraient voter contre la certification de la victoire du collège électoral de Biden.

La victoire de Biden sera certifiée par les majorités de la Chambre démocratique et du Sénat républicain, car suffisamment de sénateurs du GOP ont déjà déclaré qu’ils s’opposeraient aux efforts visant à s’opposer aux résultats des élections. La question, cependant, est de savoir combien d’entre eux pourraient éventuellement signer: de nombreux sénateurs républicains n’ont pas encore indiqué comment ils voteront.

Dans un communiqué publié samedi, la sénatrice Lisa Murkowski (R-Alaska) a déclaré qu’elle « voterait pour confirmer l’élection présidentielle de 2020 ». Le sénateur Mitt Romney (R-Utah) a qualifié cette décision de «stratagème flagrant» qui «menace dangereusement notre République démocratique».

Et Toomey, qui prend sa retraite, a déclaré que « les allégations de fraude par une campagne perdante ne peuvent justifier l’annulation d’une élection ». Il a déclaré que la perte de Trump dans son État découlait des marges plus étroites de Trump dans la Pennsylvanie rurale et du déclin de Trump dans le soutien aux banlieues.

Hawley, dans sa réponse à Toomey, a déclaré que les bulletins de vote par correspondance de l’État n’avaient pas été suffisamment contestés. Les deux ont également été en désaccord sur les chèques de relance de 2000 $, auxquels Hawley soutient et Toomey s’oppose.

« Personne n’a monté de défense de fond de la loi de l’État en vertu de laquelle les élections de novembre ont été menées. Et contrairement aux affirmations du sénateur Toomey, aucun tribunal ne s’est prononcé sur le bien-fondé de cette question. Il s’agit d’irrégularités très graves, à très grande échelle, lors d’une élection présidentielle », a déclaré Hawley dans le message à la conférence de 52 membres.

Dans une déclaration de samedi après-midi, les 11 sénateurs actuels et entrants du GOP, dirigés par Cruz, ont déclaré qu’ils avaient l’intention de rejeter les électeurs des États où ils affirmaient que des «allégations sans précédent de fraude électorale, de violations et d’application laxiste de la loi électorale» étaient l’audit des résultats des élections dans chaque État est terminé.

«La fraude électorale a posé un défi persistant lors de nos élections, bien que son ampleur et sa portée soient contestées», a déclaré le groupe. «Dans tous les cas, les allégations de fraude et d’irrégularités lors de l’élection de 2020 dépassent toutes celles de notre vie.»

Le groupe de républicains a insisté sur le fait que leurs efforts n’étaient pas une tentative de contrecarrer Biden ou d’annuler l’élection, mais plutôt de protéger «l’intégrité électorale». De même, Hawley a déclaré qu’il n’essayait pas d’annuler l’élection.

La nouvelle faction des législateurs du GOP comprend les sénateurs Marsha Blackburn (Tenn.), Mike Braun (Ind.), Cruz (Texas), Steve Daines (Mont.), Ron Johnson (Wisconsin), John Kennedy (La.) Et James Lankford (Okla.), Ainsi que le sénateur élu Bill Hagerty (Tenn.), Cynthia Lummis (Wyo.), Roger Marshall (Kan.) Et Tommy Tuberville (Ala.).

Lankford, Johnson et Kennedy sont tous prêts pour la réélection en 2022, et le vote deviendra effectivement un problème de coin au sein du Parti républicain. Les républicains qui votent contre Trump et autorisent la certification de l’élection de Biden pourraient se retrouver face à des défis majeurs. Trump a déjà approuvé un défi principal lancé au whip majoritaire du Sénat, John Thune (RS.D.).

Trump a signalé son approbation de la décision des sénateurs dans une série de tweets plus tard samedi. Et Marc Short, chef de cabinet du vice-président Mike Pence, a déclaré que le vice-président Mike Pence « salue les efforts des membres de la Chambre et du Sénat pour utiliser l’autorité qu’ils ont en vertu de la loi pour soulever des objections et présenter des preuves. »

Mais de nombreux républicains disent que l’effort de contester les résultats des élections n’a pas beaucoup de sens.

«Il y a de bonnes raisons constitutionnelles et juridiques à dire: vous avez eu votre journée devant les tribunaux, 60 poursuites différentes devant les tribunaux d’État, vous avez eu la possibilité de faire appel de celles-ci devant la Cour suprême, et comme je lis la loi une fois qu’un État certifie son vote électoral c’est concluant », a déclaré Le sénateur John Cornyn (R-Texas) dans une interview vendredi.

Mais les 11 sénateurs du GOP ont déclaré que les tribunaux auraient dû examiner la question de plus près: «Idéalement, les tribunaux auraient entendu des preuves et résolu ces allégations de fraude électorale grave. Deux fois, la Cour suprême a eu l’occasion de le faire; deux fois, la Cour a refusé.

Gabby Orr et Evan Semones ont contribué à ce rapport.