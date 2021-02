Le Conseil de sécurité de l’ONU entend parler de la menace climatique, ne fait rien

En matière de changement climatique, les bombes ne fonctionnent pas, le Conseil de sécurité des Nations Unies préfère donc les paroles à l’action.

Mardi a vu la discussion la plus médiatisée sur le changement climatique au sein de l’organe central de l’ONU chargé de promouvoir la paix mondiale. Mais la Russie, qui détient un veto en tant que membre permanent du Conseil, a mis en garde contre toute initiative visant à reconnaître le réchauffement comme une menace pour la sécurité mondiale.

La position de Moscou a laissé la présidence britannique du Conseil de sécurité poignardée sur un bouton de panique cassé.

«Il est absolument clair que le changement climatique est une menace pour notre sécurité collective et la sécurité de nos nations», a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a présidé la réunion.

Les dirigeants de bon nombre des 15 membres du Conseil ont évoqué les sécheresses, les inondations, les déserts, les tempêtes et la montée des mers qui rongent les fondements de la paix. Ils ont évoqué un avenir d’effondrement régional et des millions de réfugiés climatiques à la recherche d’un refuge sûr.

Le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a mis le monde au défi d’imaginer si l’ouragan Irma de 2017 avait non seulement forcé le quasi-abandon de Barbuda, mais frappé également Antigua.

«Qu’est-il arrivé à toute la population de mon pays?» il a dit.

En 2020, les États-Unis sous le président Donald Trump ont bloqué un effort allemand visant à rédiger une résolution radicale du Conseil de sécurité qualifiant le changement climatique de menace pour la sécurité mondiale. La semaine dernière, les États-Unis ont officiellement rejoint l’Accord de Paris et lundi, l’envoyé pour le climat John Kerry a déclaré que «la crise climatique est incontestablement une question du Conseil de sécurité».

« La menace climatique est si massive, si multiforme », a déclaré Kerry, « nous nous enfouissons la tête dans le sable à nos risques et périls. »

Mais le représentant de la Russie auprès de l’ONU, Vasily Nebenzya, a déclaré que le Conseil ne devrait pas assumer le travail d’autres agences des Nations Unies spécialisées dans le climat, «lorsque cela est traité par des professionnels».

Le Conseil de sécurité a reconnu le rôle du changement climatique dans l’instabilité en République centrafricaine, au Darfour, en République démocratique du Congo, au Mali, en Somalie et dans toute l’Afrique de l’Ouest.

Mais Nebenzya a déclaré que le lien entre le changement climatique et les conflits était spécifique à certains pays et qu’il n’y avait «aucune justification» pour établir ce lien au niveau mondial. Cela «serait même dangereux», a-t-il dit, car «considérer le climat comme la cause profonde des problèmes de sécurité est une distraction par rapport aux véritables causes profondes».

À titre d’exemple, Nebenzya a imputé la déstabilisation de la région du Sahel en Afrique à la campagne de changement de régime «volontaire» de l’OTAN en 2011.

La Chine, qui a été l’alliée de la Russie sur cette question lors de réunions précédentes, a exprimé des préoccupations plus restreintes. «Tout rôle que le Conseil de sécurité joue sur le changement climatique doit relever de la compétence du Conseil», a déclaré l’envoyé climatique Xie Zhenhua.

Mais Xie a soutenu le sentiment fondamental soulevé par Johnson, Kerry et d’autres, laissant la Russie isolée parmi les membres permanents du Conseil. «Le changement climatique est devenu une menace pressante et sérieuse pour la survie, le développement et la sécurité de l’humanité», a déclaré Xie.

Une réaction plus agressive est venue du ministre indien de l’Environnement, Prakash Javadekar. Il a dit qu’il n’y avait pas de «méthodologie acceptée» pour montrer que le changement climatique était une cause de conflits.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a fréquemment cité des études qui lient le changement climatique et les conflits. La scientifique française Valérie Masson-Delmotte, qui copréside l’un des groupes de travail du GIEC, a déclaré: «Aspects liés à la menace [of climate change] à la paix mondiale sont reconnus depuis longtemps.

Les dirigeants militaires ont également accepté depuis longtemps cette connexion et la semaine dernière, le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a fermement mis le changement climatique à l’ordre du jour de l’alliance, le qualifiant de «multiplicateur de crise grave».

Le Conseil a traditionnellement été plus à l’aise d’utiliser ses pouvoirs pour imposer des sanctions ou déployer une force militaire, a déclaré Janani Vivekananda, expert en diplomatie climatique et sécurité au sein du groupe de réflexion Adelphi en Allemagne. Mais il a pris des résolutions antérieures sur certaines menaces de sécurité dites «douces» ou «non traditionnelles», se concentrant généralement sur des maladies telles que le VIH, Ebola et, l’année dernière, sur le COVID-19.

Le président tunisien Kais Saied a déclaré mardi: «Si les pandémies sont une menace et que les conflits armés sont, à leur tour, également une menace, le changement climatique représente alors de la même manière une menace qui n’est pas moins grave que les menaces traditionnelles.

Si les souffrances et les conflits causés par le changement climatique ont été causés par «une sorte de chef de guerre despotique ou de guerre civile», a déclaré Johnson, «alors personne ne remettrait en question le droit et le devoir de ce Conseil de sécurité de l’ONU d’agir.

Heiko Maas, le ministre des Affaires étrangères de l’Allemagne, qui n’est pas actuellement membre du Conseil, s’est joint à la réunion pour demander au Conseil de livrer «une résolution forte» reliant les deux questions.

Plusieurs dirigeants, dont le Français Emmanuel Macron, ont appelé à la création d’un envoyé spécial de l’ONU pour le climat et la sécurité et au secrétaire général de l’ONU, António Guterres, de présenter des rapports annuels au Conseil.

Mais à moins que la Russie ne cède, le Conseil de sécurité ne peut rien faire.

Cela «met en évidence certaines des lacunes» du Conseil, a déclaré Vivekananda. «Comment il est assez édenté, je dirais, incontestablement le risque de sécurité du 21e siècle.