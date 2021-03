L’Irlande et le Royaume-Uni tentent conjointement d’accueillir la Coupe du monde de football 2030

L’Irlande et la Grande-Bretagne doivent faire une offre conjointe pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA 2030, a confirmé un porte-parole du gouvernement.

Le porte-parole a déclaré que le football et les partenaires gouvernementaux de l’Irlande et du Royaume-Uni étaient «ravis» que le gouvernement britannique se soit engagé à soutenir une candidature potentielle des cinq associations de football d’Irlande et de Grande-Bretagne pour la Coupe du monde 2030.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré au journal Sun dans une interview qu’il travaillerait avec le gouvernement de Taoiseach Micheál Martin pour faire une offre pour l’un des plus grands tournois sportifs du monde.

«Le ministère du Tourisme, de la Culture, des Arts, du Gaeltacht, des Sports et des Médias continuera à entreprendre des travaux de faisabilité, avec ses partenaires, pour évaluer la viabilité d’une candidature», a déclaré le porte-parole du gouvernement.

«Nous attendons avec impatience un engagement et une collaboration plus approfondis alors que nous cherchons à affiner nos propositions d’hébergement dans les mois à venir.»

Le gouvernement a déclaré que l’organisation d’une Coupe du monde de la FIFA «fournirait une opportunité incroyable d’apporter des avantages tangibles à nos nations».

« Si une décision est prise pour participer à l’événement, nous sommes impatients de présenter nos propositions d’accueil à la Fifa et à la communauté mondiale du football au sens large », a déclaré le porte-parole.

Dans son entretien avec le journal, M. Johnson a déclaré qu’il y avait «une multitude de stades existants» en Irlande et au Royaume-Uni pour soutenir la candidature au tournoi.

M. Johnson a déclaré au Sun que le chancelier britannique Rishi Sunak engagerait mercredi 2,5 millions de livres sterling (3,2 millions d’euros) dans le budget de son gouvernement pour financer la présentation conjointe du Royaume-Uni et de l’Irlande pour accueillir la Coupe du monde.

« Nous sommes très, très désireux de ramener le football à la maison en 2030. Je pense que c’est le bon endroit », a-t-il déclaré.

« C’est la patrie du football … Ce sera une chose absolument merveilleuse pour le pays. »

La Coupe du monde s’est déroulée en Angleterre en 1966, année où elle a remporté le tournoi.

Lundi soir, l’Association de football d’Irlande a publié une déclaration en collaboration avec l’Association irlandaise de football, la FA, la Football Association of Wales et la Scottish FA: «Les associations de football et les partenaires gouvernementaux du Royaume-Uni et d’Irlande sont ravis que le Royaume-Uni Le gouvernement s’est engagé à soutenir une candidature potentielle de cinq associations pour la Coupe du monde de la FIFA 2030.

«Nous continuerons à entreprendre des travaux de faisabilité pour évaluer la viabilité d’une candidature avant que la Fifa n’ouvre officiellement le processus en 2022. Organiser une Coupe du monde de la FIFA fournirait une opportunité incroyable de fournir des avantages tangibles à nos nations. Si une décision est prise pour soumissionner pour l’événement, nous sommes impatients de présenter nos propositions d’accueil à la Fifa et à la communauté mondiale du football dans son ensemble. »