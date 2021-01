La nostalgie de l’indignation morale occidentale face à l’arrestation de Navalny

Vijai Maheshwari est un écrivain et entrepreneur basé à Moscou. Il tweete @Vijaimaheshwari.

Il y avait quelque chose de cathartique dans la condamnation rapide par la communauté internationale de l’arrestation du chef de l’opposition russe Alexei Navalny à son retour à Moscou.

Après la violente émeute qui a secoué Washington début janvier, lorsqu’une foule de partisans de Donald Trump a pris d’assaut le bâtiment du Capitole, voici l’occasion pour l’Occident de réaffirmer sa position morale et de jouer son rôle familier: condamner le comportement anti-démocratique des autres. .

Même le sénateur américain Ted Cruz – qui fait face à des appels à démissionner en raison de son opposition au processus démocratique visant à certifier l’élection du président Joe Biden – a tweeté son soutien au chef de l’opposition emprisonné, écrivant: «L’empoisonnement d’Alexei Navalny est un rappel brutal de la menaces posées par la Russie. »

En effet, à l’exception de quelques politiciens ouvertement pro-Moscou tels que la française Marie Le Pen et le hongrois Viktor Orbán, la plupart de l’establishment occidental est sorti en faveur de Navalny.

Cette censure universelle des tactiques brutales du président russe Vladimir Poutine a offert un aperçu d’une époque révolue – une époque où l’Amérique avait un «leadership moral» et a inspiré d’autres nations à respecter les principes sacro-saints de la liberté d’expression et de la démocratie. Cela semblait également offrir une lueur d’espoir que l’ère post-vérité de la présidence de Trump pourrait être terminée.

Mais l’indignation de l’Occident sonne creux lorsqu’une transgression sans doute bien pire – la violente prise d’assaut du siège de la démocratie américaine – n’a suscité qu’une réprimande en sourdine de la majorité du Parti de la République américaine, avec seulement 10 membres du Congrès républicain votant pour destituer Trump au Congrès.

De même, au Royaume-Uni, où le Premier ministre Boris Johnson a appelé à la «libération immédiate» de Navalny, un autre dissident, le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, est toujours derrière les barreaux de la prison à sécurité maximale de Belmarsh. Bien que même Tucker Carlson de Fox News ait insisté sur le fait que le seul crime d’Assange était «d’humilier les puissants», le gouvernement britannique a refusé de lui accorder une caution, le qualifiant de risque de fuite.

Dans un autre cas d’hypocrisie occidentale, le lanceur d’alerte américain Edward Snowden – dont le seul crime était d’exposer les programmes de surveillance intérieure orwellienne de la National Security Agency – languit à Moscou.

Comme le lanceur d’alerte de Wikileaks persécuté Chelsea Manning, Snowden risque une vie de prison s’il retournait aux États-Unis Et il est important de se rappeler que pour toutes les références démocratiques du nouveau président américain, Biden a été l’un des plus féroces persécuteurs de Snowden, faisant pression sur le Le président équatorien refusera une demande d’asile de l’ancien contractant de la NSA.

Commentant sur Twitter, Snowden a comparé l’arrestation de Navalny à «l’affaire contre Assange et la guerre contre les lanceurs d’alerte».

«Les États développent une allergie à l’opposition – mais les systèmes qui ne peuvent accepter la dissidence n’y survivront pas», a-t-il ajouté.

Pourquoi l’indignation sélective en Occident? Peut-être que dénigrer Poutine et dénoncer les pratiques anti-démocratiques en Russie n’est qu’un moyen pratique de signaler la vertu. Les sénateurs cyniques comme Cruz peuvent perfectionner leurs prétendues références démocratiques. La Russie, après tout, est loin et représente une énigme pour la plupart des électeurs, de sorte que leur position dure au Kremlin ne risque pas de les éloigner de leurs électeurs.

Et pourtant, bien que le tollé généralisé puisse inspirer l’opposition acharnée de la Russie, il est peu probable qu’il dissuade Poutine. Le président russe est conscient de la faillite morale de l’Occident et de l’hypocrisie qui fait d’une arrestation un crime et une autre une manifestation de justice.

Mais si les partisans pro-démocratie de Nalvany manifestent en grand nombre pour protester contre son traitement, il sera beaucoup plus difficile pour le «grand-père dans son bunker» – comme Navalny l’appelle Poutine – d’ignorer cette colère.

Les Russes souffrent sur le plan économique à la suite de la pandémie sans fin et de la fatigue de l’emprise de Poutine sur le pays depuis deux décennies. Stimulés par les informations faisant état du traitement cruel de Navalny – dont le seul crime, comme les Russes plaisantent, était de «survivre à son assassinat» – ses partisans ne sont pas susceptibles d’abandonner leurs revendications de liberté sans se battre.

L’isolement effrayant de Poutine dans sa somptueuse résidence à l’extérieur de Moscou contraste fortement avec le retour courageux de Nalvany à la maison de Berlin, et si les manifestations prévues pour samedi se propagent, le dirigeant russe pourrait se trouver obligé de céder pour repousser un soulèvement à la Biélorussie.

Ce serait une bonne nouvelle pour certains politiciens occidentaux, qui auront une autre chance de se présenter comme des «champions de la démocratie», alors même qu’ils continuent à ignorer – ou à faciliter – les abus de pouvoir plus près de chez eux.