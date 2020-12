En Hongrie, la politisation du vaccin pèse sur les efforts de vaccination

Appuyez sur play pour écouter cet article

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a passé des mois à se vanter que la Hongrie travaillait plus dur que les autres pays de l’UE pour obtenir des vaccins contre le coronavirus, sautant même le pistolet pour commencer à vacciner un jour plus tôt que les autres États membres.

Cette décision – sans tenir compte du plan de la Commission européenne pour un déploiement coordonné à l’échelle du bloc le 27 décembre – sera probablement considérée comme une tentative de saper la stratégie de vaccination de l’UE. Cela vient après qu’Orbán se soit plaint que les régulateurs européens prenaient trop de temps pour approuver le vaccin et affirmait que la Hongrie serait le premier pays d’Europe à utiliser des injections russes et chinoises.

Mais des mois plus tard, la Hongrie n’a pas de vaccin russe ou chinois et les détracteurs d’Orbán disent qu’il a peut-être sapé la confiance en se faisant vacciner.

Même si le vaccin BioNTech / Pfizer approuvé par l’UE est le premier à entrer dans les bras hongrois, les critiques disent que sa politisation des vaccins a alimenté le scepticisme: dans une enquête récente du Bureau central des statistiques du pays, seuls 15% des Hongrois ont déclaré qu’ils obtiendraient le jab.

« La Hongrie est membre de l’Union européenne, et ils devraient suivre les règles et faire les mêmes choses que les autres pays », a déclaré Ferenc Falus, un ancien médecin-chef en Hongrie.

Les critiques affirment que le gouvernement hongrois s’est trop concentré sur la politique de vaccination pour bien préparer le public à cela. Dans le sondage du Bureau central des statistiques, 21% ont déclaré qu’ils ne savaient pas s’ils répondraient ou non, 28% ont dit peut-être, tandis que 35% ont déclaré qu’ils ne se feraient pas vacciner.

Bien que le sondage le plus récent ne fasse pas la distinction entre les différents vaccins, au moins un sondage mené par Pulzus pour Napi.hu en novembre a révélé que les Hongrois étaient plus confiants dans les vaccins occidentaux, 53% déclarant qu’ils utiliseraient un vaccin approuvé par l’UE. , alors que seulement 11% utiliseraient un vaccin russe ou chinois.

Les professionnels de la santé craignent que le scepticisme vis-à-vis des vaccins puisse affecter tous les efforts de vaccination.

«Mes patients s’inquiètent de se faire vacciner contre le SRAS-CoV-2 en général», a déclaré Awid Adnan Ádám, médecin généraliste à Budapest. Ils ne prêtent pas autant d’attention aux différences entre les vaccins russes ou germano-américains, a-t-il ajouté.

Dániel Eörsi, un autre médecin généraliste basé à Budapest, a également déclaré que de nombreux Hongrois étaient sceptiques quant aux vaccins contre les coronavirus «en général».

Poussée politiquement motivée

Les experts en santé publique affirment qu’Orbán a perdu un temps précieux à essayer de marquer des points avec le président russe Vladimir Poutine en poussant à l’utilisation du vaccin Spoutnik.

Au lieu de cela, Falus a déclaré que le gouvernement aurait dû pousser une campagne de santé publique à grande échelle pour rassurer le public sur la sécurité et l’efficacité des vaccins contre les coronavirus.

La politisation des vaccins ou la méfiance générale à l’égard des gouvernements peuvent accroître le scepticisme vis-à-vis des vaccins, ont constaté les experts dans de nombreuses études, y compris une étude de septembre du Vaccine Confidence Project. Dans le sondage de décembre, les deux tiers des participants disent que les communications du gouvernement et des médias ont influencé leur opinion.

« Il existe de nombreuses déclarations contradictoires sur la vaccination contre le COVID 19 en Hongrie, l’information du public est insuffisante et, par conséquent, le taux de rejet de vaccin mesuré est plus élevé que la moyenne européenne », a déclaré Mihály Kökény, ancien ministre hongrois de la Santé et maintenant un consultant pour l’Organisation mondiale de la santé.

Bien que le vaccin Spoutnik soit prometteur, les scientifiques ont critiqué le gouvernement russe pour avoir autorisé le vaccin avant de terminer des essais humains à grande échelle et ont déclaré qu’il était plus efficace que les vaccins occidentaux sur la base d’un échantillon limité, le tout pour revendiquer une victoire dans la course mondiale aux vaccins.

Tout ce discours a fonctionné comme « un feu d’artifice politique pour Orbán » qui a prouvé sa loyauté envers le président russe et s’est battu contre Bruxelles, a déclaré Kökény. « [Orbán is] juste en utilisant toute cette histoire de vaccin … conformément à ses jeux politiques avec l’Union européenne.

Le gouvernement hongrois, cependant, a déclaré qu’il essayait simplement d’examiner «toutes les solutions vaccinales possibles».

«La sécurité d’un vaccin n’est pas une question politique ou idéologique, mais une question professionnelle», a écrit le bureau de communication du gouvernement à POLITICO.

Méfiance grandissante

Historiquement, la Hongrie n’est pas un pays très sceptique face aux vaccins. En 2018, plus de 91% des Hongrois ont déclaré que les vaccins étaient «généralement sûrs» dans un rapport soutenu par la Commission, et le pays a l’un des taux de couverture vaccinale ROR les plus élevés de l’UE, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Pas plus tard qu’en août, 55 pour cent ont déclaré qu’ils étaient prêts à se vacciner. La baisse apparente de la confiance dans le vaccin contre le coronavirus est le «Non. 1 problème ”affectant la Hongrie, a déclaré Péter Krekó, directeur exécutif du Political Capital Institute.

«La promesse du gouvernement hongrois d’appliquer et d’homologuer rapidement Spoutnik V est… non seulement infondée, mais pourrait également miner la confiance générale dans la vaccination», a écrit le groupe de réflexion de Krekó, Political Capital.

Il a reconnu dans une interview qu’il y avait d’autres raisons pour lesquelles les gens pourraient hésiter à utiliser les vaccins contre les coronavirus, y compris le fait que les Hongrois sont inquiets de la rapidité avec laquelle les vaccins ont été développés, une peur constatée dans toute l’UE.

C’est pourquoi les campagnes de santé publique expliquant les mesures de sécurité et d’efficacité sont si importantes. Le gouvernement hongrois a déclaré qu’une «telle campagne est toujours en cours pour faire vacciner autant de personnes que possible et faire confiance au vaccin».

En supposant que les six vaccins de l’UE sont approuvés par les régulateurs, la Hongrie a acheté 17,5 millions de doses de vaccins contre le coronavirus via les accords de la Commission – suffisamment pour vacciner tout le monde dans le pays.

Les plans reposant sur le vaccin russe sont moins avancés, le gouvernement prévoyant de faire participer entre 3 000 et 5 000 personnes à un essai de phase 3 du vaccin russe Spoutnik. Le gouvernement est également en train d’accélérer le «vaccin chinois», bien qu’il n’ait pas précisé lequel.

Mais Bruxelles apparaît toujours «comme l’obstacle à la communication gouvernementale», a déclaré Krekó, «toujours un problème et jamais la solution». Au contraire, il est «extrêmement important pour Orbán de montrer que c’est lui qui apporte les vaccins en Hongrie; c’est lui qui sauve le pays.

Pari politique

Ses détracteurs disent que c’est aussi pourquoi, plutôt que de passer par les bureaux des médecins généralistes, le gouvernement veut que tous les Hongrois se portent volontaires pour se faire vacciner en s’inscrivant sur un site Web gouvernemental ou en envoyant des cartes physiques au gouvernement. Falus était consterné par le fait que le gouvernement demandait des détails personnels, y compris son numéro de sécurité sociale – aucun d’entre eux, selon lui, n’est nécessaire pour une campagne de vaccination de masse.

Le gouvernement hongrois a déclaré que cette situation était «complètement incompréhensible à plusieurs reprises et pour des raisons politiques».

« Le Cabinet du Premier ministre est chargé des tâches générales de diffusion de l’information en rapport avec l’épidémie, il va de soi que ce ministère doit gérer les coordonnées de ceux qui s’inscrivent pour la vaccination », a écrit le gouvernement. C’est « la campagne de vaccination la plus efficace, donc le gouvernement … continuera de le faire. »

Mais si les gens ne se font pas vacciner, les critiques affirment que la stratégie pourrait exploser au visage d’Orbán, car le gouvernement fait déjà face à l’un des taux de mortalité par coronavirus les plus élevés de l’UE et à la possibilité d’une opposition politique unie avant les élections législatives de 2022.

«Les enjeux sont assez élevés», a déclaré Krekó. «Si vous sapez la volonté des gens de se vacciner, [Orbán] peut en subir les conséquences politiques. »

Lili Bayer a contribué au reportage.

Cet article a été mis à jour.

