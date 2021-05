L’UE et l’Inde relancent des négociations commerciales bloquées

RAMPUR Indian Single Malt Sherry PX Finish 45%

Single Malt Whisky, Inde (Uttar Pradesh), 45 %, 70 cl Un Single Malt indéniablement indien, produit avec de l' orge maltée locale , distillé et maturé dans la région éponyme, au pied des montagnes de l'Himalaya . Le Rampur Sherry est vieilli en fûts de bourbon de premier remplissage en provenance du Kentucky, avant un affinage en fûts de Pedro Ximenez , qui lui confère ses notes boisées et épicées. NOTES DE DEGUSTATION Nez : floral et fruité. Litchi, douces notes de vanille et de prunes marinées. Bouquet de fleurs capiteuses avec une prédominance de rose. Bouche : puissante, boisée et épicée avec des notes de roses. Finale : soyeuse, florale et miellée.