L’UE repousse le plan de Biden de renoncer aux brevets de vaccin contre le coronavirus

PORTO, Portugal – Les dirigeants de l’UE ont une question pour le président des États-Unis au sujet de la renonciation aux brevets de vaccins: Alors, comment cela va-t-il se passer exactement, Joe?

Joe Biden a peut-être mis l’Europe sur ses talons avec sa proposition surprise de suspendre les droits de propriété intellectuelle, mais lors d’un sommet du Conseil européen à Porto, au Portugal, les hauts responsables de l’UE ont fait pression, affirmant que Washington n’avait pas présenté de plan spécifique et que, à court terme, la renonciation aux brevets ne contribuerait pas au besoin immédiat et urgent d’augmenter la production.

«Sur la propriété intellectuelle, nous ne pensons pas à court terme que ce soit la solution miracle mais nous sommes prêts à nous engager sur ce sujet dès qu’une proposition concrète sera mise sur la table», a déclaré samedi le président du Conseil européen, Charles Michel. matin, résumant un dîner-discussion d’environ trois heures entre les dirigeants vendredi soir sur la pandémie.

«Nous convenons tous que nous devons faire tout ce qui est possible pour augmenter partout dans le monde la production de vaccins», a déclaré Michel.

Le président français Emmanuel Macron a été encore plus catégorique en appelant d’abord les États-Unis et le Royaume-Uni à prendre des mesures plus importantes: mettre fin de facto aux interdictions d’exportation de vaccins; partager la technologie nécessaire pour accélérer la production; et le don de doses existantes.

« Les Anglo-Saxons doivent d’abord mettre fin à leurs interdictions d’exportation », a déclaré Macron, en référence aux États-Unis et au Royaume-Uni.

La renonciation aux brevets, a déclaré le président français, devrait être quatrième sur la liste des priorités. « Si nous voulons travailler rapidement, il n’y a pas aujourd’hui une seule usine au monde qui ne puisse pas produire des doses pour les pays pauvres en raison de la propriété intellectuelle », a déclaré Macron en arrivant au sommet. «La priorité aujourd’hui n’est pas la propriété intellectuelle – ce n’est pas vrai. Nous nous mentirions. C’est la production. »

Les entreprises qui souhaitent produire des vaccins en utilisant une dérogation reconnaissent qu’une modification des règles de propriété intellectuelle ne signifierait pas qu’elles pourraient instantanément commencer à produire des doses. Mais ils disent que ce serait une étape clé pour permettre à davantage de fabricants de fabriquer les vaccins.

Au cours du dîner-débat des dirigeants, la chancelière allemande Angela Merkel, qui participait à distance par vidéoconférence, a averti ses collègues que la proposition de Biden devait être examinée attentivement, notant qu’une dérogation de brevet pourrait faire plus au profit d’un rival géopolitique comme la Chine, qui a une capacité de production. utiliser la technologie de l’ARNm occidental, plutôt que d’aider les pays dans le besoin en Afrique à obtenir des vaccins.

La critique de Biden a marqué une escalade dans la lutte pour la suprématie dans la diplomatie vaccinale – une bataille géopolitique dans laquelle la Chine, la Russie et le Royaume-Uni sont également pleinement engagés. Et cela est venu juste au moment où les chefs d’État et de gouvernement de l’UE se préparaient à une vidéoconférence avec le Premier ministre indien Narendra Modi, un ardent défenseur de la levée de la protection des brevets dont le pays a été confronté à une flambée dévastatrice des infections.

Les dirigeants européens sont sur la défensive depuis l’annonce de Biden, qu’ils considèrent comme une manœuvre de relations publiques astucieuse – et quelque peu exaspérante.

Bien que les dirigeants de l’UE aient annoncé des plans urgents pour aider l’Inde, Biden a éclipsé l’Europe, d’abord en annonçant des dons à l’Inde de millions de doses de vaccin AstraZeneca, puis en inversant le cours et en approuvant une dispense de brevet. L’Inde est une centrale de fabrication pharmaceutique et peut-être le pays le mieux placé pour capitaliser sur le plan de Biden.

Mais la compétition pour l’influence s’étend au-delà de l’Inde. Lors d’une conférence de presse vendredi soir à Porto, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a noté que l’UE était déjà en train d’activer des plans pour envoyer plus de 600000 doses aux pays des Balkans occidentaux et prévoyait des dons similaires pour les pays du groupe du partenariat oriental qui couvre Europe de l’Est et Caucase.

Ce groupe comprend l’Ukraine, qui a plaidé auprès de Washington pour une aide en matière de vaccins – en vain, et où le secrétaire d’État Antony Blinken a rendu visite cette semaine seulement.

En réprimandant le dirigeant américain pour son manque de détails, von der Leyen et d’autres dirigeants de l’UE ont souligné à plusieurs reprises que parmi les démocraties, seuls les pays du marché unique de l’UE exportaient de grandes quantités de vaccins.

Interrogé sur la question des brevets, von der Leyen a déclaré: «Nous devrions être ouverts à cette discussion, mais lorsque nous menons cette discussion, il doit y avoir une vision à 360 degrés, car nous avons besoin de vaccins maintenant pour le monde entier. Et à court et moyen terme, la dérogation IP ne résoudra pas les problèmes, n’apportera pas une seule dose de vaccin à court et moyen terme. »

« L’Union européenne est le seul continent ou région, région démocratique de ce monde, qui exporte à grande échelle », a ajouté von der Leyen. «Environ 50 pour cent de ce qui est produit en Europe est exporté» – à hauteur de quelque 200 millions de doses livrées dans le monde.

Macron a réitéré ce point samedi matin, affirmant que la renonciation aux brevets pourrait être utile, mais uniquement en conjonction avec d’autres étapes.

« C’est un faux débat de dire que c’est l’urgence », a déclaré Macron. « Le besoin urgent est de produire plus et d’avoir plus de solidarité. » Il a ajouté: « Si nous voulons mettre la charrue avant les boeufs, cela ne fonctionnera pas. »

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a résumé ainsi le point de vue des dirigeants de l’UE: « En tant qu’Européens, nous n’avons pas besoin d’être scolarisés. Les États-Unis n’ont pas exporté un seul vaccin au cours des six derniers mois. L’Europe est celle qui produit pour lui-même et le reste du monde ces six derniers mois.

Hanne Cokelaere et Ashleigh Furlong a contribué au reportage.