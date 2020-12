Les Pays-Bas vont être bloqués pendant 5 semaines

Les Pays-Bas seront totalement fermés à partir de mardi, avec la fermeture de tous les magasins, sauf ceux essentiels, ainsi que des écoles, des musées, des gymnases et des coiffeurs.

Dans un discours télévisé lundi soir, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré que le pays fermerait au moins jusqu’au 18 janvier.

« Nous réalisons à quel point cela [announcement] est, certainement juste avant Noël », a déclaré Rutte, ajoutant que« 2020 est une année de deuil, de perte et de chagrin pour de nombreuses personnes ».

Les gens sont priés de rester à la maison autant que possible et d’éviter les visiteurs, avec pas plus de deux autorisés par jour en dehors de Noël, lorsque les gens peuvent rencontrer un maximum de trois invités.

«Le besoin d’être ensemble autour de l’arbre de Noël, surtout après cette année, est plus grand que jamais», a déclaré Rutte. « C’est pourquoi je voudrais vous demander de garder un œil sur les gens qui vivent des moments difficiles. »

Les écoles primaires et secondaires, ainsi que les universités, fermeront à partir de mercredi et reviendront à l’enseignement en ligne. Les garderies fermeront également, mais resteront ouvertes aux parents qui exercent des professions essentielles.

Les bibliothèques, les piscines et les zoos doivent également fermer leurs portes, mais les dentistes et autres professionnels de la santé peuvent continuer à pratiquer. Les travailleuses du sexe doivent également fermer boutique jusqu’à la mi-janvier.

Rutte a déclaré que le verrouillage de grande portée était nécessaire pour freiner le nombre croissant de cas de coronavirus et son impact sur le secteur de la santé. « Plus d’un million de traitements réguliers ont été reportés », a-t-il déclaré.

Le nombre de tests de coronavirus positifs augmente régulièrement aux Pays-Bas, atteignant près de 10000 dimanche. Les taux d’hospitalisation et les décès ont également recommencé à augmenter – avec 105 patients admis à l’hôpital lundi.

Pendant le discours en direct, les manifestants pourrait être entendu sifflement et acclamations devant le bureau de Rutte à La Haye. « Nous n’avons pas affaire à une grippe innocente comme certaines personnes – y compris les manifestants à l’extérieur – le pensent encore, mais à un virus qui peut affecter tout le monde », a déclaré Rutte.