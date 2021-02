AstraZeneca va livrer 9 millions de doses supplémentaires de vaccin contre le coronavirus à l’UE

AstraZeneca livrera 9 millions de doses supplémentaires de son vaccin contre le coronavirus à l’UE par rapport à la semaine dernière, a annoncé la Commission européenne, après une semaine d’intensification des tensions sur des lacunes massives anticipées.

Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen a dit dimanche après une réunion virtuelle avec les PDG des producteurs de vaccins, dont AstraZeneca, la société enverra désormais un total de 40 millions de doses au premier trimestre de l’année et commencera les livraisons une semaine plus tôt que prévu. Il étendra également sa capacité de fabrication en Europe.

La révélation d’AstraZeneca selon laquelle il ne répondrait pas aux attentes de quelque 75 millions de doses a déclenché une impasse avec la Commission sur les termes du contrat de la société et a également incité Bruxelles à imposer des contrôles à l’exportation des vaccins quittant le bloc.

Les trois sociétés dont les vaccins ont maintenant été approuvés dans l’UE – BioNTech / Pfizer, Moderna et, depuis vendredi, AstraZeneca – ont signalé qu’elles ne pouvaient pas pleinement respecter les délais de livraison.

La réunion de Von der Leyen dimanche a réuni les PDG des sociétés pharmaceutiques avec lesquelles Bruxelles a signé des accords d’achat anticipé de vaccins: BionNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac et Sanofi.

« La discussion [with CEOs] a exploré les exigences pour un développement, une fabrication et une approbation réglementaire très rapides des vaccins pour les variantes du COVID-19 dans l’UE », a déclaré la Commission dans un relevé, ajoutant:« Ce fut une réunion très constructive, avec de nombreuses suggestions pratiques. »

À l’issue de la réunion, la Commission a également réitéré son intention de créer une nouvelle agence pour accélérer le développement de vaccins et mieux répondre aux futures pandémies. La Commission a déclaré dans un communiqué que la nouvelle autorité de l’UE pour la préparation et la réponse aux urgences sanitaires (HERA) «proposera une approche plus structurée de la préparation à une pandémie», dans le but de mieux anticiper les menaces et de savoir comment y répondre, ainsi que de développer davantage de vaccins. rapidement.

Peu de détails ont été donnés sur le rôle et les pouvoirs de HERA, ou sur qui le dirigera. Mais «l’industrie sera un partenaire important», a déclaré la Commission.

«Le travail avec l’industrie se concentrera à la fois sur l’amélioration de la préparation à la pandémie de l’Europe à moyen terme et sur l’aide à relever les défis plus immédiats liés au COVID-19», indique le communiqué.

Pour jeter les bases de HERA, la Commission lance un programme pilote sur la préparation à la bio-défense pour financer la conception et le développement de vaccins et intensifier la fabrication à court et moyen terme, et cibler également de nouvelles variantes du COVID-19, la Commission m’a dit.

«La pandémie a mis en évidence que les capacités de fabrication sont un facteur limitant. Il est essentiel de relever ces défis », indique le communiqué.

La commissaire à la santé Stella Kyriakides et le commissaire au marché intérieur Thierry Breton ont également assisté à la réunion virtuelle avec les PDG, tout comme le conseiller spécial coronavirus de von der Leyen, Peter Piot, et Moncef Slaoui de l’opération américaine Warp Speed, ainsi que le chef de l’Agence européenne des médicaments, Emer Cooke.

D’autres discussions auront lieu avec l’industrie et d’autres secteurs concernés au cours des prochaines semaines, a indiqué la Commission.