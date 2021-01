Q&R: Comment le Brexit a impacté les achats en ligne au Royaume-Uni

Cela fait 11 jours que le Royaume-Uni a quitté l’UE après une brève période de transition qui était entièrement de bonne humeur, transparente et sans complication. Hilarant, non? Non, comme nous le savons tous trop bien, le Brexit n’aurait guère pu être plus long et plus tortueux s’il avait été mis en œuvre par Torquemada (parie que vous ne vous attendiez pas à l’Inquisition espagnole ici, n’est-ce pas?) Mais au moins c’est fait maintenant.

Le cauchemar sans accord avant Noël a été évité lorsque les deux parties ont concocté l’accord de retrait le 24 décembre. Si l’accord a empêché notre voisin mécontent de l’est de s’écraser hors de l’UE d’une manière qui nous aurait tous laissés perplexes, il causera de nombreux maux de tête – financiers et logistiques dans les semaines et les mois à venir.