La France impose une interdiction de voyager aux pays tiers

PARIS – La France va interdire les voyages à destination et en provenance de pays tiers dans le cadre de nouvelles mesures pour éviter un troisième lock-out, a annoncé vendredi soir le Premier ministre Jean Castex.

Dans une adresse surprise suite à une réunion d’urgence entre Emmanuel Macron et certains de ses ministres, Castex a déclaré que la France « pourrait encore donner [itself] la chance d’éviter « un troisième verrouillage. Il y a un peu plus de 20 000 nouveaux cas de COVID-19 par jour en France, mais des études ont montré que le nombre de cas de variantes plus contagieuses du virus a augmenté rapidement.

L’interdiction de voyager entrera en vigueur dimanche à minuit. Tout voyage « à destination ou en provenance d’un pays hors de l’UE sera interdit », a déclaré Castex. Pour les pays de l’UE, « toute entrée en France… sera conditionnée à un test PCR, sauf pour les frontaliers », a ajouté le Premier ministre.

Un porte-parole du Premier ministre a confirmé que les pays de l’espace Schengen tels que la Suisse ou la Norvège sont également exemptés de l’interdiction de voyager.

Les centres commerciaux de plus de 20000 mètres carrés qui ne vendent pas de produits alimentaires seront également fermés à partir de dimanche, a déclaré Castex. Il a également appelé à un « renforcement » du travail à distance, et a déclaré que la police sera mobilisée pour mieux faire appliquer le couvre-feu, qui commence à 18 heures.