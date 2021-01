Covid-19: le Cabinet accepte de garder les écoles fermées en janvier dans la «  phase la plus difficile de toutes  »

Le Cabinet a convenu d’une série de mesures de verrouillage supplémentaires, notamment pour garder les écoles fermées mais permettre aux étudiants de Leaving Cert d’assister trois jours par semaine et de fermer des projets de construction non essentiels.

Les nouvelles mesures seront en place jusqu’à «au moins fin janvier», a déclaré Taoiseach Micheál Martin.

Le tánaiste Leo Varadkar a suggéré que certaines restrictions pourraient rester en place après le 1er février. «Si je dirigeais une entreprise maintenant, je penserais qu’il est probable que je serai fermé jusqu’à la fin du mois de mars», a-t-il déclaré.

M. Varadkar a déclaré que la réglementation serait revue à la fin du mois de janvier, mais a averti que «la situation se détériore … nous ne serons pas sortis du bois d’ici la fin du mois de janvier».

Les principales mesures sont:

Les écoles sont fermées sauf pour le Leaving Cert et l’éducation spéciale;

Garde d’enfants ouvert uniquement aux travailleurs essentiels et aux enfants vulnérables;

Construction non essentielle fermée;

Les clics et collectes dans les magasins non essentiels ne sont plus autorisés;

L’interdiction des voyageurs du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud a été levée mais doit fournir un test PCR;

PUP et autres paiements en cas de pandémie se poursuivent jusqu’en mars.

Creuser en profondeur

Nous «devons creuser profondément en nous-mêmes et affronter le mois à venir avec une détermination et une détermination inébranlables», a déclaré M. Martin après la réunion du Cabinet.

«Nous avons relevé tous les défis qui se sont présentés… nous sommes peut-être maintenant entrés dans la phase la plus difficile de toutes», a-t-il déclaré.

«Les décisions personnelles que nous prenons … affecteront directement le nombre de personnes malades et le nombre de personnes qui en meurent».

«Nous sommes dans une bataille contre un virus mortel et en constante évolution», a-t-il déclaré.

«À moins que vous ne soyez impliqué dans un travail absolument essentiel, vous n’avez aucune raison de vous éloigner de chez vous», a-t-il déclaré.

Les ministres ont convenu que tous les étudiants sortant du certificat seront autorisés à fréquenter l’école trois jours par semaine à partir de la semaine prochaine.

Les écoles fermeront pour les autres enfants qui apprennent en ligne. Cependant, le Cabinet a accepté de maintenir ouvertes les écoles spéciales et les classes spéciales des écoles ordinaires pour environ 15 000 élèves.

«Alors que toutes les preuves scientifiques et de santé publique montrent [they] restent des environnements sûrs … la propagation du virus est arrivée au point où nous devons arrêter autant de mobilité que possible », a déclaré M. Martin.

Faisant pression sur l’engagement que les écoles rouvriraient à la fin du mois de janvier, la ministre de l’Éducation Norma Foley a déclaré que si la société «recule» pendant trois semaines, «nous examinons l’examen [of the policy] à la fin de janvier ». Elle a dit que c’était «l’objectif commun de tous que nous obtenions le certificat de fin d’études traditionnel». Le retour aux cours de trois jours pour les élèves sortant du Cert se ferait en «totale autonomie» par les écoles, qui seraient libres de l’organiser et de le programmer comme bon leur semble, a-t-elle ajouté.

Les fonctionnaires de la ministre de la Culture Catherine Martin se sont engagés avec RTÉ, TG4 et le ministère de l’Éducation à relancer immédiatement l’apprentissage à domicile.

Garde d’enfants

Le Cabinet a convenu que les travailleurs essentiels seront autorisés à former une bulle avec un autre ménage afin de fournir des services de garde d’enfants s’ils ne disposent pas d’un arrangement existant, conformément aux plans examinés par le Cabinet.

Les services de garde d’enfants, y compris les assistantes maternelles réglementées et autres dispositifs de garde d’enfants, seront autorisés à continuer de fournir des services, mais uniquement pour les enfants vulnérables et les enfants des travailleurs essentiels.

Construction

Les travaux de construction non essentiels devront se terminer à 18 h vendredi.

Les travaux sur des logements sociaux en voie d’achèvement seront autorisés mais uniquement s’ils satisfont aux critères fixés. Les grands projets d’infrastructure, comprenant notamment l’hôpital national pour enfants et les grands projets de construction d’écoles, se poursuivront, et les travaux d’entretien ou de réparation d’urgence par les plombiers, les électriciens et les travailleurs du gaz seront autorisés à se poursuivre.

Voyage

Le Cabinet a également convenu qu’une interdiction de voyager en provenance de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud serait levée samedi prochain. Mais les passagers doivent fournir un test PCR négatif des 72 heures précédentes et s’isoler pendant 14 jours à l’arrivée. Cette exigence sera ensuite appliquée à tous les passagers entrants.

Le ministre des Transports, Eamon Ryan, a déclaré que le fait de ne pas fournir un test négatif serait passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 2500 € ou de six mois d’emprisonnement.

Il a déclaré que le Cabinet avait accepté provisoirement d’appliquer ces restrictions à d’autres pays de la liste rouge.Il a déclaré que cela serait très difficile pour l’industrie du voyage et pour les personnes qui pourraient avoir des projets de voyage

Le Cabinet a également convenu que les services de clic et de collecte pour les points de vente non essentiels ne seront plus autorisés avec effet immédiat, ce qui sera un coup dur pour le secteur. Le clic et la livraison continueront d’être autorisés.

Devenir pire

La réunion s’est déroulée dans un contexte d’augmentation significative des cas de la maladie et avec des hôpitaux en général et des unités de soins intensifs sous pression.

M. Martin a exhorté les gens à se souvenir de Mariter Tarugo, originaire des Philippines qui travaillait dans un assistant de santé à l’hôpital St Vincent et est décédée avec Covid-19 la veille de Noël.

Le tánaiste Leo Vardkar a déclaré: «C’est mauvais, ça empire, et nous commençons seulement à voir l’impact sur nos hôpitaux»

Il a déclaré que le gouvernement s’engageait avec les banques pour garantir des pauses de paiement pour les détenteurs de prêts hypothécaires et ceux qui ont des prêts.

«Janvier est le mois où nous restons tous», a-t-il déclaré.

M. Martin s’est dit «très inquiet» de la propagation de la variante britannique de Covid dans l’État. « La variante me préoccupe énormément, en raison du potentiel de ce qu’elle pourrait faire », a déclaré le Taoiseach, ajoutant qu’il y aurait un travail considérable pour améliorer les capacités de séquençage de l’Irlande et fournir des données en temps réel sur la propagation de la variante dans le semaines à venir.

M. Martin a déclaré que le groupe de travail sur les vaccins était nettement plus confiant sur l’approvisionnement en vaccin de Pfizer-BioNtech dans les mois à venir, ce qui signifierait qu’un «tampon» plus petit serait mis en réserve. Cependant, il a déclaré qu’il n’y avait pas de calendrier clair pour la livraison de plus de 800 000 doses du vaccin Moderna approuvé mercredi à l’État.

«Les chiffres seront une aide en plus de Pfizer BioNtech», a-t-il déclaré, «mais ce ne sont pas des chiffres énormes, et nous n’avons pas de calendrier clair pour la sortie. Il a toutefois déclaré que «le seul problème qui freine le programme de vaccination sera l’approvisionnement en vaccins dans le pays».

M. Varadkar a déclaré que d’ici la fin du mois de février, il prévoyait que l’État serait en mesure de vacciner tous les résidents et le personnel des maisons de retraite, ainsi que les travailleurs de la santé en première ligne. Si plus de vaccins sont mis en service, il a déclaré que le calendrier pourrait s’accélérer.

«C’est avec Pfizer et Moderna, si AstraZeneca entre et devient disponible, nous pouvons l’intensifier et l’intensifier davantage», a-t-il déclaré.