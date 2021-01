Coronavirus: 1754 nouveaux cas et 11 décès supplémentaires signalés alors que le nombre d’hôpitaux dépasse 500

Plus de 9000 cas supplémentaires de coronavirus devraient être signalés dans les prochains jours, les taux de positivité dépassant 20%, a déclaré l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Un autre 1754 cas de virus et 11 décès supplémentaires ont été signalés par Nphet le jour du Nouvel An.

L’équipe a déclaré que jusqu’à 70 personnes étaient admises dans le système hospitalier de l’État chaque jour et que le nombre de personnes hospitalisées atteintes de la maladie était passé à 500 vendredi. Il y a maintenant 47 personnes gravement malades en réanimation avec Covid-19. On s’attend à ce que 9 000 nouveaux cas soient signalés dans les prochains jours en raison d’un arriéré dans les rapports de Noël.

Il y a maintenant 93532 cas de coronavirus signalés dans la République depuis le début de la pandémie en mars dernier, et 2248 décès.

La République est entrée dans un verrouillage complet de niveau 5 à minuit le soir du réveillon du Nouvel An avec la fermeture de tous les commerces non essentiels, la réintroduction d’une limite de déplacement de 5 km, des restrictions sur les visites à domicile et la réouverture retardée des écoles jusqu’au 11 janvier au moins.

Sur les cas notifiés vendredi, 846 sont des hommes et 900 sont des femmes, 64% ont moins de 45 ans, tandis que l’âge médian est de 35 ans. Un total de 523 cas sont à Dublin, 296 à Cork, 180 à Galway, 104 à Mayo, 94 à Kerry et les 557 cas restants sont répartis dans tous les autres comtés.

Vendredi, à 14 heures, 504 patients de Covid-19 sont hospitalisés, dont 47 en unité de soins intensifs avec 46 hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures, a déclaré Nphet dans son communiqué quotidien.

Le médecin en chef, le Dr Tony Holoha, a déclaré: «La tendance la plus préoccupante à l’heure actuelle est l’augmentation rapide du nombre de personnes admises à l’hôpital – nous admettons maintenant entre 50 et 70 personnes par jour dans notre système hospitalier.

«Malheureusement, nous nous attendons à ce que cela empire avant de s’améliorer. Notre système de santé ne continuera pas à faire face à ce niveau d’impact.

«Nous avons également constaté une augmentation significative des tests de laboratoire positifs ces derniers jours, reflétant une réelle augmentation de l’incidence de la maladie ainsi que le retard des personnes se présentant pour les tests pendant la période de Noël.»

Les taux de positivité sont passés de 5% le 18 décembre, lorsque la restriction sur les voyages inter-comtés a été levée, à 20,7% le soir du Nouvel An.

Le Professeur Philip Nolan, Président du Nphet Irish Epidemiological Modeling Advisory Group, a déclaré: «Les tests traités et rapportés un jour donné seront normalement validés et confirmés par le HPSC le jour suivant. Les tests positifs détectés dans les laboratoires doivent être validés (pour supprimer les doublons et autres tests qui ne créent pas de nouveaux cas) et transférés dans la base de données HPSC avant confirmation et notification.

«Un très grand nombre de tests positifs ces derniers jours signifie qu’il y a un retard dans la notification formelle. Plus de 9 000 nouveaux cas supplémentaires seront signalés au cours des prochains jours. Le délai de déclaration n’affecte pas la gestion des cas, la recherche des contacts ou notre suivi et modélisation globaux de la pandémie. »

Rampant

Le chef du HSE, Paul Reid, a déclaré plus tôt vendredi que le virus était désormais «endémique» tandis que le directeur clinique du HSE, Colm Henry, a déclaré qu’il était «hors de contrôle».

S’exprimant sur Morning Ireland de RTÉ Radio One, M. Reid a déclaré: «C’est absolument endémique dans la communauté et nous le savons pour un fait. Tout le monde court maintenant un risque extrêmement élevé de contracter le virus.

«La situation réelle au cours des derniers jours est très probablement proche de 3 000 cas par jour. Telle est l’étendue du virus auquel nous sommes confrontés.

«Ainsi, lorsque nous atteignons ces niveaux, cela a un impact grave sur tout un ensemble de domaines, et le volume au-delà de ce à quoi tout système peut faire face», a ajouté M. Reid.

M. Henry a déclaré à l’émission Today with Katie Hannon sur RTÉ Radio One que le virus était incontrôlable et, selon une estimation prudente, 1200 admissions à l’hôpital étaient attendues à la mi-janvier et 2000 à la fin du mois de janvier. Vendredi matin à 8 heures du matin, 491 cas ont été confirmés dans les hôpitaux de la République dont 42 dans les unités de soins intensifs.

Jeudi, l’équipe nationale d’urgence de santé publique a rapporté ce que le médecin-chef, le Dr Tony Holohan, a qualifié d ‘«escalade alarmante» dans la propagation du virus.

«Cette maladie est maintenant répandue dans nos communautés et par conséquent, nous demandons à chacun de se comporter comme s’il était un contact étroit», a-t-il ajouté.

«Pour soutenir le système de test à travers cette poussée, nous ne conseillons plus aux contacts étroits des cas confirmés de se faire dépister. Les tests et le traçage sont un exercice de confinement et nous ne sommes plus dans une phase de confinement. Cependant, il est impératif que si vous êtes un contact étroit avec un cas confirmé, vous limitez vos mouvements et contactez immédiatement votre médecin généraliste si vous développez des symptômes.

Nphet a écrit cette semaine au ministre de la Santé Stephen Donnelly pour lui faire part de son inquiétude quant au fait que même les nouvelles restrictions sur Covid-19 annoncées mercredi, et devant être en place jusqu’à la fin janvier, ne suffiront pas à freiner la propagation du virus.

Dans la lettre envoyé mercredi et publié jeudi, le Dr Holohan a déclaré: «Nphet réitère son point de vue selon lequel l’ensemble actuel de mesures ne sera pas suffisant pour interrompre les modes de transmission dans la mesure nécessaire.»

Nphet recommande que des restrictions de niveau 5 soient imposées pour une période de six semaines. «Nphet indique que cela nécessitera, au minimum, la mise en œuvre et le respect de l’ensemble complet de mesures de niveau 5, comme indiqué dans le plan du gouvernement pour vivre avec le COVID-19. Le Nphet recommande que ces mesures soient mises en place de toute urgence et restent en place pendant une période de six semaines.

«Le niveau de maladie a maintenant dépassé le confinement et, en tant que tel, nous sommes maintenant dans une phase d’atténuation.»

La lettre poursuit en disant que Nphet «est d’avis que le virus circule dans la communauté à un niveau tel qu’il nécessite des mesures strictes de« rester à la maison »(avec des exemptions prévues uniquement pour les activités et services essentiels par nature. ) pour réduire de manière significative et complète les opportunités de contact et de transmission ultérieure de la maladie. »

Nphet estime qu’en raison de «certains éléments de sous-déclaration en raison de la période festive et des risques supplémentaires potentiels posés par les variantes britanniques et sud-africaines», il «pourrait y avoir une nouvelle accélération des indicateurs d’incidence et de gravité dans le les jours à venir ».