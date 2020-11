Les présentateurs de RTÉ s’excusent après des brèches de distanciation sociale

RTÉ s’est excusée après que plusieurs présentateurs de presse de haut niveau aient été photographiés lors d’un rassemblement où la distanciation sociale n’a pas été pleinement observée.

Des photographies du personnel de la RTÉ ont fait surface avec une collègue «de longue date» lors de son dernier jour de travail. Dans les images, la distanciation sociale n’est pas observée et les individus ne portent pas de masques.

Miriam O’Callaghan, David McCullagh et Brian Dobson font partie des présentateurs qui ont été photographiés, qui l’ont tous décrit comme une erreur de jugement.

Dans un communiqué, le diffuseur a déclaré qu’il prenait les conseils de santé publique «avec le plus grand sérieux» et avait mis en œuvre des «protocoles détaillés sur le lieu de travail» depuis le début de la pandémie.

Bryan Dobson avec son collègue lors du rassemblement.



Jon Williams (au centre), directeur général des actualités et des actualités de RTÉ, s’est excusé pour le non-respect des directives.



«Celles-ci ont été essentielles pour assurer la sécurité du personnel et des visiteurs / invités du programme sur place. En raison des mesures prises par RTÉ, aucun cas de Covid-19 n’a jusqu’à présent été transmis sur le campus », indique le communiqué.

«Un petit nombre de membres du personnel de RTÉ travaillant sur place ont récemment assisté à un court rassemblement impromptu dans un espace public et sur le lieu de travail d’une collègue de longue date pour lui dire adieu le dernier jour.

Selon le communiqué, alors que la distanciation sociale était observée «dans l’ensemble», un certain nombre de personnes «ont brièvement posé pour une photo avec leur collègue partant, avant de retourner au travail».

«Ces contacts n’étaient pas des contacts étroits au sens des directives HSPC. C’étaient de brefs contacts occasionnels qui, bien que bien intentionnés, étaient inutilement risqués et n’auraient pas dû avoir lieu », a-t-il ajouté.

«RTÉ et les personnes impliquées regrettent que cela se soit produit. Au cours des derniers jours, nous avons rappelé à tous les membres du personnel leurs obligations de garantir leur sécurité et celle du site, en particulier pendant les quelques semaines très chargées dans lesquelles nous nous dirigeons.

Jon Williams, directeur général des actualités et des affaires courantes, qui a également été photographié, a déclaré: «Je regrette profondément de ne pas avoir réfléchi aux conséquences d’une erreur momentanée de jugement. C’était faux et je suis vraiment désolé.

Bryan Dobson a décrit l’incident comme une «erreur de jugement momentanée mais néanmoins grave», tandis que David McCullagh a déclaré qu’il «regrettait profondément[S]»L’erreur de jugement.

Miriam O’Callaghan a déclaré qu’elle était «tellement désolée» et s’est excusée «pour une erreur de jugement de ma part».

Dobson a également abordé la question au début de News at One sur RTÉ Radio One vendredi.

«Avant d’aller plus loin, j’aimerais prendre un moment pour commenter ce rapport dans le journal Sun d’aujourd’hui à propos d’un rassemblement ici à RTÉ la semaine dernière au cours duquel j’ai été photographié à côté d’un collègue qui prenait sa retraite», a déclaré le diffuseur aux auditeurs.

«Il nous est fortement conseillé, selon les directives de Covid-19, de ne pas être aussi proches d’une autre personne en dehors de notre bulle de famille immédiate et je tiens une fois de plus à m’excuser sans réserve pour mon manque de jugement en posant pour la photo, la responsabilité est la mienne seule.

«Je suis désolé pour tous ceux qui ont tant sacrifié ces derniers mois à ceux qui ont perdu des êtres chers qui vivent avec les séquelles de l’infection à ceux qui ont perdu leur emploi, leurs moyens de subsistance, leurs entreprises, ceux qui ont été isolés de la famille et des amis.

«Dans le cadre de ce programme, nous avons vigoureusement débattu des mesures de Covid, mais ce qui n’est pas contesté, c’est que chacun de nous doit faire tout son possible pour respecter les restrictions en place à tout moment. Je serais très inquiet si une action de min minait ce conseil vital de santé publique qui sauve des vies.